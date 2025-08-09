امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دشمنی کا خاتمہ ان کی ثالثی کے بعد ہوا، اور انہوں نے دونوں جنوبی ایشیائی جوہری حریفوں کو جنگ کے بجائے تجارت پر توجہ دینے کی تلقین کی۔
ٹرمپ نے جمعہ کے روز وائٹ ہاؤس میں آذربائیجان کے صدر الہام علی یف اور آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پاشینیان کے ساتھ سہ فریقی اجلاس کے دوران صحافیوں کو بتایا، "تجارت کے ذریعے میں نے بھارت اور پاکستان کے ساتھ معاملات طے کیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تجارت ہی تھی جو سب سے زیادہ اہم وجہ بنی۔ اسی طرح میں اس معاملے میں شامل ہوا۔"
یہ اجلاس آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس میں دونوں ممالک نے کہا کہ ٹرمپ کی ثالثی انہیں نوبل امن انعام کا مستحق بناتی ہے — ایک ایوارڈ جس کے بارے میں امریکی صدر کھل کر اپنی خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔
ٹرمپ نے کہا، "میں نے کہا، آپ جانتے ہیں، میں ایسے ممالک کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہتا جو خود کو اور شاید دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، یہ جوہری ممالک ہیں۔" یہ بات انہوں نے مئی میں بھارتی اور پاکستانی قیادت سے اپنی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہی۔
ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے تنازع کو حل کرنا "ایک بڑا معاملہ" تھا کیونکہ یہ تیزی سے جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتا تھا۔
انہوں نے کہا، "یہ ایک بڑا معاملہ تھا، میرے خیال میں آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ ایک بڑا معاملہ تھا اور وہ ایک دوسرے کے خلاف کاروائی کر رہے تھے، آپ جانتے ہیں، وہ طیارے مار گرا رہے تھے۔ اس جھڑپ میں پانچ یا چھ طیارے مار گرائے گئے تھے اور پھر یہ مزید بڑھ سکتا تھا اور حالات بہت بگڑ سکتے تھے۔"
جوہری ہتھیاروں سے لیس ہمسایہ ممالک نے تقریباً تین دہائیوں میں اپنی بدترین لڑائی کو اس وقت روکا جب مئی میں ٹرمپ کے اعلان کردہ جنگ بندی کے بعد چار دن کی جوابی کارروائیوں کے دوران سینکڑوں ڈرونز، میزائلوں اور لڑاکا طیاروں کے حملوں میں کم از کم 60 افراد ہلاک اور ہزاروں افراد کو اپنی سرحد اور متنازعہ کشمیر کے علاقوں سے نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے کم از کم پانچ بھارتی طیارے مار گرائے، جن میں تین رافیل بھی شامل ہیں، جبکہ اس لڑائی میں تقریباً 30 پاکستانی اور 70 بھارتی لڑاکا طیارے شامل تھے۔
ابتدائی طور پر بھارت نے کسی بھی طیارے کے نقصان سے انکار کیا، لیکن بعد میں اس کے حکام نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے اس کے کچھ لڑاکا طیارے مار گرائے۔
مودی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔
ٹرمپ نے بارہا اپنے اقدامات کا ذکر کیا، پاکستانی اور بھارتی رہنماؤں کی تعریف کی کہ انہوں نے ان کی تجارتی دباؤ پر مبنی مداخلت کے بعد جنگ بندی پر اتفاق کیا۔
تاہم، نئی دہلی ٹرمپ کے کردار سے انکار کرتا ہے، جبکہ اسلام آباد امریکی صدر کو اس کا کریڈٹ دیتا ہے اور انہیں نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے۔
حال ہی میں، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی پارلیمنٹ کو بتایا کہ پاکستان-بھارت جنگ بندی میں ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں تھا۔
مودی نے قانون سازوں کو بتایا، "کسی بھی عالمی رہنما نے ہم سے آپریشن روکنے کو نہیں کہا۔" یہ بات انہوں نے اس وقت کہی جب اپوزیشن کانگریس پارٹی کے رہنما راہول گاندھی نے انہیں چیلنج کیا کہ وہ "پارلیمنٹ کے اندر کہہ دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں۔"
بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے گزشتہ ماہ پارلیمنٹ کو بتایا، "یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ یہ کہا جائے کہ فوجی کارروائی دباؤ کی وجہ سے روکی گئی۔"
ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ نے 30 سے زائد بار دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرائی۔
جمعرات کو، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، "ہم نے براہ راست مداخلت کی، اور صدر اس امن کو ممکن بنانے میں کامیاب ہوئے۔"
روبیو نے EWTN کے پروگرام 'دی ورلڈ اوور' میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ کو "امن کے صدر" قرار دیا اور ان کی قیادت کے دوران دیگر سفارتی کوششوں کا حوالہ دیا، جن میں کمبوڈیا-تھائی لینڈ، آرمینیا-آذربائیجان، اور ڈی آر سی-روانڈا کے تنازعات شامل ہیں۔