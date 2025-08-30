دنیا
2 منٹ پڑھنے
جموں و کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے اموات۔ ،متعدد افراد لا پتہ
ریسکیو ٹیمیں، جن میں پولیس اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف) شامل ہیں، علاقے میں امدادی کارروائیوں کے لیے تعینات کر دی گئی ہیں
شدید بارشوں سے خطے بھر میں 80 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ / AA
30 اگست 2025

مقبوضہ جموں و کشمیر کے دو اضلاع ریاسی اور رام بن میں لینڈ سلائیڈنگ اور شدید بارشوں سے رونما ہونے واقعات میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور دو لاپتہ ہو گئے۔

ایک پولیس اہلکار نے انادولو ایجنسی کو فون پر بتایا کہ ریاسی ضلع کے بھدر گاؤں میں ایک لرزشِ اراضی کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے سات افراد ہلاک ہو گئے جب ان کا گھر صبح سویرے مٹی کے تودے تلے دب گیا۔

اہلکار نے کہا، "یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے؛ خاندان کے تمام افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ان کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔"

ریسکیو ٹیمیں، جن میں پولیس اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف) شامل ہیں، علاقے میں امدادی کارروائیوں کے لیے تعینات کر دی گئی ہیں۔

رام بن ضلع کے محلے راج گڑھ میں ایک اور واقعے میں، موسلا دھار بارش سے اچانک سیلاب آیا جس کے نتیجے میں چار افراد ہلاک اور دو افراد لاپتہ ہو گئے۔

ضلع رام بن کے اہلکار محمد الیاس نے انادولو ایجنسی کو فون پر بتایا، "لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔"

گزشتہ چند ہفتوں میں اس علاقے میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 80 سے تجاوز کر گئی ہے اور 30 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔

قدرتی آفت میں درجنوں عمارتیں بھی تباہ ہو چکی ہیں، اہم سڑکیں بہہ گئی ہیں اور کئی نشیبی علاقے اچانک سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں۔

علاقے کے رہائشیوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں محتاط رہیں۔

 

