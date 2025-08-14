متعدد عرب ممالک نے اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین نیتن یاہو کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے "عظیم تر اسرائیل" کے وژن سے وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ریاستوں کی خودمختاری کے لئے خطرہ اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
منگل کو نیوز چینل آئی 24 سے بات کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ وہ عظیم تر اسرائیل کے وژن سے بہت قریب محسوس کرتے ہیں، انہوں نے خود کو "ایک تاریخی اور روحانی مشن پر" قرار دیتے ہوئے "یہودیوں کی نسلوں کی نمائندگی کی جو یہاں آنے کا خواب دیکھتے ہیں۔
عظیم اسرائیل" اسرائیلی سیاست میں مقبوضہ مغربی کنارے، محصور غزہ، شام کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں، مصر کے جزیرہ نما سینا اور اردن کے کچھ حصوں میں اپنے علاقے کی توسیع کو بیان کرنے کے لئے استعمال کی جانے والی اصطلاح ہے۔
اردن کی وزارت خارجہ نے نیتن یاہو کے بیان کو 'خطرناک اور اشتعال انگیز کشیدگی' قرار دیا ہے جو ریاستوں کی خودمختاری کے لیے خطرہ اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے 'گمراہ کن دعوے' فلسطینی عوام کے جائز حقوق کو کم نہیں کریں گے اور غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں 'تشدد اور تنازعات کو مزید ہوا دیں گے۔
فلسطینی انتظامیہ نے ان بیانات کو "فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی خلاف ورزی" اور "ایک خطرناک اشتعال انگیزی اور کشیدگی" قرار دیا ہے جو علاقائی سلامتی کے لئے خطرہ ہے۔
اس نے مشرقی القدس کو دارالحکومت بنانے کے ساتھ 1967 کی سرحدوں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے لئے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
قطر کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ بیانات 'قابض حکام کے تکبر، بحرانوں اور تنازعات کو ہوا دینے اور ریاستوں کی خودمختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی پر مبنی نقطہ نظر کی عکاسی کرتے ہیں۔'
سعودی عرب نے "توسیع پسندانہ خیالات اور منصوبوں" کو مسترد کردیا اور "فلسطینی عوام کے سرزمین پر اپنی آزاد، خودمختار ریاست قائم کرنے کے تاریخی اور قانونی حق" کا اعادہ کیا۔
عرب لیگ نے اسرائیل کے "جارحانہ اور توسیع پسندانہ رجحانات" کی مذمت کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ وہ "اجتماعی عرب قومی سلامتی کے لئے سنگین خطرہ" ہیں۔
بین الاقوامی فوجداری عدالت نے غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر گذشتہ نومبر میں نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یاو گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔
اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی کے مقدمے کا بھی سامنا ہے۔