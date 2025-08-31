وینزویلا کے نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ وینزویلا کے ساحلوں اور علاقوں سے دور رہے کیونکہ کیریبین میں امریکی بحریہ کی تعیناتی سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔
ریاست کارابوبو میں خطاب کرتے ہوئے روڈریگز نے امریکی حکومت پر بحیرہ کیریبین میں جنگی بحری جہاز بھیجنے پر معاندانہ اقدامات کا الزام عائد کیا۔
انہوں نے واشنگٹن کو سخت الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مسائل خود حل کریں اور وینزویلا کے ساحلوں اور علاقے سے دور رہیں۔
روڈریگز نے متنبہ کیا کہ اگر امریکہ نے جنوبی امریکی ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو وینزویلا ان کے لیے 'سب سے بڑا ڈراؤنا خواب' بن جائے گا۔
انہوں نے واشنگٹن کے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ وینزویلا کی حکومت ایک 'نارکو دہشت گرد ریاست' میں تبدیل ہو چکی ہے اور سائمن بولیور اور ہیوگو شاویز کے 'نیک لوگوں' کے خلاف اس طرح کے الزامات کو 'بہت بڑا دھوکہ دہی اور غیر اخلاقی' قرار دیا۔
روڈریگز نے ان الزامات کو "تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹ اور بدنامی" میں سے ایک قرار دیا۔
مادورو کے سر پر امریکی انعام
اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لاطینی امریکی منشیات فروشوں سے نمٹنے کے لیے فوجی استعمال میں اضافے کی اجازت دینے والے انتظامی احکامات پر دستخط کیے تھے۔
ٹرمپ کی ہدایت کے بعد ایک آبدوز اور سات جنگی جہازوں پر مشتمل بحری گروپ وینزویلا کے قریب کیریبین پانیوں میں تعینات کیا گیا ہے۔
امریکی محکمہ خزانہ نے 25 جولائی کو کارٹل ڈی لاس سولز کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ مادورو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے منشیات کی اسمگلنگ کی تنظیم کی قیادت کر رہے ہیں۔
امریکی حکومت نے 8 اگست کو وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری یا سزا پر انعام 25 ملین ڈالر سے بڑھا کر 50 ملین ڈالر کر دیا تھا۔
مادورو نے اس سے قبل 18 اگست کو کہا تھا کہ وینزویلا اپنے سمندروں، آسمانوں اور زمینوں کا دفاع، آزادی، مشاہدہ اور گشت کرے گا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ کوئی بھی وینزویلا یا جنوبی امریکہ کے علاقوں کو چھو نہیں سکتا۔