دنیا
2 منٹ پڑھنے
امریکہ ہمارے ساحلوں سے دور رہے:وینزویلا
وینزویلا ک نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ وینزویلا کے ساحلوں اور علاقوں سے دور رہے کیونکہ کیریبین میں امریکی بحریہ کی تعیناتی سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے
امریکہ ہمارے ساحلوں سے دور رہے:وینزویلا
/ Reuters
31 اگست 2025

وینزویلا کے نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ وینزویلا کے ساحلوں اور علاقوں سے دور رہے کیونکہ کیریبین میں امریکی بحریہ کی تعیناتی سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔

ریاست کارابوبو میں خطاب کرتے ہوئے روڈریگز نے امریکی حکومت پر بحیرہ کیریبین میں جنگی بحری جہاز بھیجنے پر معاندانہ اقدامات کا الزام عائد کیا۔

انہوں نے واشنگٹن کو سخت الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مسائل خود حل کریں اور وینزویلا کے ساحلوں اور علاقے سے دور رہیں۔

روڈریگز نے متنبہ کیا کہ اگر امریکہ نے جنوبی امریکی ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو وینزویلا ان کے لیے 'سب سے بڑا ڈراؤنا خواب' بن جائے گا۔

انہوں نے واشنگٹن کے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ وینزویلا کی حکومت ایک 'نارکو دہشت گرد ریاست' میں تبدیل ہو چکی ہے اور سائمن بولیور اور ہیوگو شاویز کے 'نیک لوگوں' کے خلاف اس طرح کے الزامات کو 'بہت بڑا دھوکہ دہی اور غیر اخلاقی' قرار دیا۔

روڈریگز نے ان الزامات کو "تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹ اور بدنامی" میں سے ایک قرار دیا۔

مادورو کے سر پر امریکی انعام

مجّوزہ

اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لاطینی امریکی منشیات فروشوں سے نمٹنے کے لیے فوجی استعمال میں اضافے کی اجازت دینے والے انتظامی احکامات پر دستخط کیے تھے۔

ٹرمپ کی ہدایت کے بعد ایک آبدوز اور سات جنگی جہازوں پر مشتمل بحری گروپ وینزویلا کے قریب کیریبین پانیوں میں تعینات کیا گیا ہے۔

امریکی محکمہ خزانہ نے 25 جولائی کو کارٹل ڈی لاس سولز کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ مادورو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے منشیات کی اسمگلنگ کی تنظیم کی قیادت کر رہے ہیں۔

امریکی حکومت نے 8 اگست کو وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری یا سزا پر انعام 25 ملین ڈالر سے بڑھا کر 50 ملین ڈالر کر دیا تھا۔

مادورو نے اس سے قبل 18 اگست کو کہا تھا کہ وینزویلا اپنے سمندروں، آسمانوں اور زمینوں کا دفاع، آزادی، مشاہدہ اور گشت کرے گا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ کوئی بھی وینزویلا یا جنوبی امریکہ کے علاقوں کو چھو نہیں سکتا۔

 

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us