نمیبیا کی اصلاحی سروس کے گیارہ ارکان، ایک پولیس افسر اور دو شہری ہفتے کے روز جنوب وسطی علاقے میں ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔
صدر نیتمبو نندی ندوہ نے کہا کہ یہ حادثہ ملک کے دارالحکومت ونڈہوک سے 268 کلومیٹر دور مارینٹل کے قریب بی ون ہائی وے پر پیش آیا ،میرا دل ان خاندانوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے اور ہم نمیبیا اصلاحی سروس اور نمیبیا پولیس فورس کے مرد و خواتین کے ساتھ ہیں جو اپنے ساتھیوں کا سوگ منا رہے ہیں۔
نندی ندوہ نے ایک بیان میں کہا کہ کوئی بھی لفظ اس نقصان کی گہرائی کو صحیح معنوں میں بیان نہیں کر سکتا۔
حادثے میں ایک پولیس وین شامل تھی، جس میں چھ مسافر سوار تھے، جن میں سے پانچ افسر اور ایک شہری تھے جبکہ نمیبیا کی اصلاحی سروس وین جس میں 13 افراد سوار تھے وہ بھی اس حادثے میں شامل تھے۔
ہلاک ہونے والوں میں سے تین شدید زخمی ہیں جن کا اسپتال میں علاج جاری ہے۔