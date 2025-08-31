دنیا
1 منٹ پڑھنے
نمیبیا میں ہولناک ٹریفک حادثہ ،متعدد افراد ہلاک
نمیبیا اصلاحی سروس کے گیارہ ارکان، ایک پولیس افسر اور دو شہری ہفتے کے روز جنوب وسطی علاقے میں ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔
نمیبیا میں ہولناک ٹریفک حادثہ ،متعدد افراد ہلاک
/ X
31 اگست 2025

نمیبیا کی اصلاحی سروس کے گیارہ ارکان، ایک پولیس افسر اور دو شہری ہفتے کے روز جنوب وسطی علاقے میں ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔

صدر نیتمبو نندی ندوہ نے کہا کہ یہ حادثہ ملک کے دارالحکومت ونڈہوک سے 268 کلومیٹر دور مارینٹل کے قریب بی ون ہائی وے پر پیش آیا ،میرا دل ان خاندانوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے اور  ہم نمیبیا اصلاحی سروس اور نمیبیا پولیس فورس کے مرد و خواتین کے ساتھ ہیں جو اپنے ساتھیوں کا سوگ منا رہے ہیں۔

 نندی ندوہ نے ایک بیان میں کہا کہ کوئی بھی لفظ اس نقصان کی گہرائی کو صحیح معنوں میں بیان نہیں کر سکتا۔

مجّوزہ

حادثے میں ایک پولیس وین شامل تھی، جس میں چھ مسافر سوار تھے، جن میں سے پانچ افسر اور ایک شہری تھے جبکہ  نمیبیا کی اصلاحی سروس وین جس میں 13 افراد سوار تھے وہ بھی اس حادثے میں شامل تھے۔

ہلاک ہونے والوں میں سے تین شدید زخمی ہیں جن کا اسپتال میں علاج جاری ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us