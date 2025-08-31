امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ وہ ایک انتظامی حکم نامہ جاری کریں گے جس کے تحت ہر ووٹر سے اس کی شناخت لازمی ہوگی۔
' ٹرمپ نے سچائی سوشل پر کہا کہ ووٹر آئی ڈی کو ہر ایک ووٹ کا حصہ ہونا چاہیے۔ کوئی استثنا نہیں! میں اس مقصد کے لئے ایک ایگزیکٹو آرڈر کروں گا!!, "
ٹرمپ طویل عرصے سے امریکی انتخابی نظام پر سوال اٹھاتے رہے ہیں اور اب بھی یہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2020 میں ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن کے ہاتھوں ان کی شکست بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کا نتیجہ تھی۔
کئی سالوں سے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کرتے رہے ہیں اور اس کے بجائے کاغذی بیلٹ اور ہاتھوں کی گنتی پر زور دیتے رہے ہیں– ایک ایسا عمل جس کے بارے میں انتخابی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ وقت طلب، مہنگا اور مشینوں کی گنتی سے کہیں کم درست ہے۔
اس سے قبل اگست میں ٹرمپ نے 2026 کے وسط مدتی انتخابات سے قبل ڈاک کے ذریعے بیلٹ اور ووٹنگ مشینوں کے استعمال کو ختم کرنے کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم، وفاقی انتخابات ریاستی سطح پر منعقد کیے جاتے ہیں اور یہ واضح نہیں ہے کہ آیا صدر کے پاس اس طرح کے اقدام کو نافذ کرنے کا آئینی اختیار ہے یا نہیں۔
2026 کے وسط مدتی انتخابات
3 نومبر 2026 کو ہونے والے انتخابات جنوری میں اقتدار میں واپس آنے کے بعد ٹرمپ کی داخلی اور خارجہ پالیسیوں پر پہلا ملک گیر ریفرنڈم ہوگا۔
ڈیموکریٹس ٹرمپ کے داخلی ایجنڈے کو روکنے کے لئے ایوان نمائندگان اور سینیٹ دونوں پر ریپبلکنز کی گرفت کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔
امریکی سیاست اور انتخابات سے متعلق غیر منافع بخش تنظیم بیلٹ پیڈیا کے مطابق 36 ریاستوں میں رائے دہندگان کو انتخابات کے دوران شناخت پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں 25 ریاستوں میں مخصوص استثنیٰ کے ساتھ فوٹو آئی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے اور 11 ریاستوں کو واضح طور پر تصاویر کی ضرورت نہیں ہوتی۔
بقیہ 14 ریاستوں کو اگست 2025 تک ذاتی طور پر ووٹنگ کے لئے شناخت کی ضرورت نہیں ہے۔
ٹرمپ نے اس سے قبل میل ان ووٹنگ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کیونکہ 2026 کے وسط مدتی انتخابات سے قبل متعدد امریکی ریاستوں میں ری ڈسٹرکٹنگ کے منصوبے جاری ہیں۔