وال اسٹریٹ جرنل نے وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ امور دفاع کا نام تبدیل کر کے امور جنگ رکھنے کے منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت کے سب سے بڑے ادارے کے لیے امور جنگ کا نام بحال کرنے کے لیے ممکنہ طور پر کانگریس کی کارروائی کی ضرورت ہوگی، لیکن وائٹ ہاؤس اس تبدیلی کو نافذ کرنے کے لیے متبادل طریقوں پر غور کر رہا ہے۔
فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن نمائندے گریگ اسٹیوب نے سالانہ دفاعی پالیسی بل میں ایک ترمیم پیش کی جس میں امور دفاع کا نام تبدیل کیا جائے گا، جس سے اس تبدیلی کے لئے کانگریس میں کچھ ریپبلکن حمایت کا اشارہ ملتا ہے۔
وائٹ ہاؤس نے اس حوالے سے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کیں لیکن رواں ہفتے ٹرمپ کے بیان پر روشنی ڈالی جس میں امریکی فوج کی جارحانہ صلاحیتوں پر زور دیا گیا تھا۔
جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہماری فوج کو صرف دفاع پر نہیں بلکہ جرائم پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پینٹاگون میں جنگی جنگجوؤں کو ترجیح دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان اینا کیلی نے ڈی ای آئی کے ابتدائی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایسے پروگراموں کا حوالہ دیا جن کا مقصد تنوع، مساوات اور شمولیت کو بڑھانا ہے۔
ٹرمپ نے پیر کے روز اوول آفس میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے 'امور دفاع' کو 'امور جنگ' کا نام دینے کا خیال اٹھاتے ہوئے کہا کہ 'یہ میرے لیے بہتر لگ رہا ہے۔'
ٹرمپ نے کہا کہ اسے امور جنگ کہا جاتا تھا اور اس کی آواز زیادہ مضبوط تھی۔
امور جنگ ایک بتدریج عمل کے ذریعے ادارہ دفاع بن گیا ، جس کا آغاز 1947 کے قومی سلامتی ایکٹ سے ہوا ، جس نے آرمی ، نیوی اور ایئر فورس کو نیشنل ملٹری اسٹیبلشمنٹ نامی ایک تنظیم کے تحت متحد کیا۔
1949 میں منظور کردہ قانون میں ایک ترمیم نے باضابطہ طور پر "محکمہ دفاع" کا نام متعارف کرایا ، جس نے آج اس ڈھانچے کو قائم کیا۔
ٹرمپ اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ فوج کے زیادہ جارحانہ تشخص کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں جبکہ دیگر تبدیلیاں بھی کر رہے ہیں، جن میں اعلیٰ فوجی رہنماؤں کو ہٹانا بھی شامل ہے، جن کے خیالات کو ٹرم پی سے متضاد سمجھا جاتا ہے۔