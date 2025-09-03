دنیا
1 منٹ پڑھنے
تھائی لینڈ: عبوری وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کی تحلیل کے لیے شاہی فرمان پیش کر دیا
میں نے یہ فیصلہ ملک میں بڑھتے ہوئے سیاسی عدم استحکام اور مستقل معاشی مسائل کی وجہ سے کیا ہے: وزیر اعظم پھومتھم ویچایچائی
تھائی لینڈ: عبوری وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کی تحلیل کے لیے شاہی فرمان پیش کر دیا
(فائل) تھائی قائم مقام وزیر اعظم پھمٹھم ویچایچائی، بینکاک، تھائی لینڈ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ / Reuters
3 ستمبر 2025

تھائی لینڈ کے عبوری  وزیر اعظم 'پھومتھم ویچایچائی' نے کہا ہے کہ انہوں نے قبل از وقت انتخابات کے لئے پارلیمنٹ کی تحلیل کا شاہی فرمان جمع کروا دیا ہے۔

عبوری  وزیر اعظم 'پھومتھم ویچایچائی' نے بروز بدھ جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ "میں نے نے فوری انتخابات کے لیے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا شاہی فرمان جمع کروا دیا ہے۔ میں نے یہ فیصلہ ملک میں بڑھتے ہوئے سیاسی عدم استحکام اور مستقل معاشی مسائل کی وجہ سے کیا ہے" ۔

تھائی انکوائرر کی شائع کردہ خبر کے مطابق پھومتھم نے کہا کہ ایسے میں کہ جب  عوامی پارٹی حزب اختلاف میں ہے  بھومجیتھائی پارٹی کے چیئر مین 'انوتن چرن ویراکُل 'کو وزیر اعظم کے طور پر حمایت دینے کا فیصلہ ایک کمزور اقلیتی حکومت کا باعث بن سکتا ہے۔

مجّوزہ

انہوں نے کہا ہے کہ  "ایسے غیر مستحکم سیاسی ماحول اور  جاری معاشی مسائل کے ساتھ، ملک کے اندر اور باہرملکی  اعتماد بحال کو کرنا ضروری ہے"۔

یہ تازہ ترین اقدام اس وقت سامنے آیا جب اپوزیشن پارٹی کے لیڈر  چرن ویراکُل نے کہا ہے کہ انہوں نےوزیر اعظم بننے کے لئے  عوامی پارٹی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us