تھائی لینڈ کے عبوری وزیر اعظم 'پھومتھم ویچایچائی' نے کہا ہے کہ انہوں نے قبل از وقت انتخابات کے لئے پارلیمنٹ کی تحلیل کا شاہی فرمان جمع کروا دیا ہے۔
عبوری وزیر اعظم 'پھومتھم ویچایچائی' نے بروز بدھ جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ "میں نے نے فوری انتخابات کے لیے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا شاہی فرمان جمع کروا دیا ہے۔ میں نے یہ فیصلہ ملک میں بڑھتے ہوئے سیاسی عدم استحکام اور مستقل معاشی مسائل کی وجہ سے کیا ہے" ۔
تھائی انکوائرر کی شائع کردہ خبر کے مطابق پھومتھم نے کہا کہ ایسے میں کہ جب عوامی پارٹی حزب اختلاف میں ہے بھومجیتھائی پارٹی کے چیئر مین 'انوتن چرن ویراکُل 'کو وزیر اعظم کے طور پر حمایت دینے کا فیصلہ ایک کمزور اقلیتی حکومت کا باعث بن سکتا ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ "ایسے غیر مستحکم سیاسی ماحول اور جاری معاشی مسائل کے ساتھ، ملک کے اندر اور باہرملکی اعتماد بحال کو کرنا ضروری ہے"۔
یہ تازہ ترین اقدام اس وقت سامنے آیا جب اپوزیشن پارٹی کے لیڈر چرن ویراکُل نے کہا ہے کہ انہوں نےوزیر اعظم بننے کے لئے عوامی پارٹی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔