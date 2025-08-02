غّزہ جنگ
2 منٹ پڑھنے
غزہ کے مزید ایک نوجوان کی اسرائیلی بھوک پالیسیوں کے باعث موت
اکتوبر 2023 سے جبری قحط سے ہونے والی اموات کی تعداد 163 تک پہنچ گئی، جس میں 93 بچے شامل ہیں۔
غزہ کے مزید ایک نوجوان کی اسرائیلی بھوک پالیسیوں کے باعث موت
Palestinians, including children, queue in Gaza's heat for charity food amid severe shortages and crisis. / AA
2 اگست 2025

ایک اسپتال کے ذرائع نے ہفتے کے روز انادولو ایجنسی  کو بتایا  ہے غزہ کی پٹی میں ایک فلسطینی نوجوان شدید غذائی قلت کے باعث جاں بحق ہوگیا، جو اسرائیل کی جاری ناکہ بندی اور امداد پر پابندیوں کا براہ راست نتیجہ ہے ۔

اس نوجوان کی شناخت 17 سالہ عاطف ابو خاطر کے طور پر ہوئی، جو طویل بھوک اور مناسب غذائیت تک رسائی کی کمی کے باعث پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے سبب انتقال کر گیا ۔

اس نئی ہلاکت کے بعد اکتوبر 2023 سے غزہ میں بھوک کے باعث مرنے والوں کی تعداد 163 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 93 بچے شامل ہیں۔

اسرائیل نے غزہ پر 18 سال سے ناکہ بندی عائد کر رکھی ہے، اور 2 مارچ سے تمام گزرگاہیں بند کر دی ہیں، جس سے اس علاقے میں انسانی حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔

recommended

بین الاقوامی جنگ بندی کی اپیلوں کو مسترد کرتے ہوئے، اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر ایک شدید حملہ جاری رکھا ہوا ہے، جس میں 60,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔

انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفکیشن پلیٹ فارم کے مطابق، " قحط کا بدترین منظرنامہ اس وقت غزہ میں حقیقت بن رہا ہے۔"

 

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us