دنیا
3 منٹ پڑھنے
اسرائیلی لابی کا کانگریس پر اثر کم ہوتا جا رہا ہے:ٹرمپ کا اعتراف
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر حیران ہیں کہ واشنگٹن میں اسرائیل کی طاقتور لابی کانگریس میں اپنا اثر و رسوخ کھو رہی ہے
اسرائیلی لابی کا کانگریس پر اثر کم ہوتا جا رہا ہے:ٹرمپ کا اعتراف
/ Reuters
2 ستمبر 2025

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر حیران ہیں کہ واشنگٹن میں اسرائیل کی طاقتور لابی کانگریس میں اپنا اثر و رسوخ کھو رہی ہے۔

پیر کے روز شائع ہونے والے اخبار ڈیلی کالر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ کانگریس میں اسرائیل کی حمایت دو دہائی قبل اسرائیل کے غلبے کے مقابلے میں 'ماضی کی بات' ہے۔

ٹرمپ نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کے پاس کانگریس میں کسی بھی چیز یا ادارے یا کسی بھی کمپنی، کارپوریشن یا ریاست کی سب سے مضبوط لابی تھی جسے میں نے کبھی دیکھا ہے۔

آج، اس کے پاس اتنی مضبوط لابی نہیں ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے. "

ان کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں آپ اسرائیل کے بارے میں برا نہیں بول سکتے تھے اور اب بھی سیاست میں رہ سکتے ہیں لیکن اب ڈیموکریٹک کانگریس کی رکن الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز اور ان کے ترقی پسند اتحادیوں جیسی شخصیات نے بحث کو تبدیل کر دیا ہے۔

ٹرمپ نے کہا کہ  میں حیران ہوں  کہ  اسرائیل سب سے مضبوط لابی تھی جو میں نے اب تک دیکھی ہے، کانگریس پر ان کا مکمل کنٹرول تھا مگر حیران ہوں  کہ   اب وہ نہیں ہے

 یہ تبصرہ مارچ میں پیو ریسرچ سینٹر کے ایک سروے کے بعد سامنے آیا جس میں بتایا گیا کہ 53 فیصد امریکی بالغ افراد اسرائیل کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں جبکہ 2022 میں یہ شرح 42 فیصد تھی۔

اسی عرصے میں 50 سال سے کم عمر کے ریپبلکنز میں منفی خیالات 35 فیصد سے بڑھ کر 50 فیصد ہو گئے۔

مجّوزہ

'تعلقات عامہ کی دنیا'

ٹرمپ نے ایران کے خلاف حملے اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے اصرار کیا کہ وہ اپنی صدارت کے دوران اسرائیل کے مضبوط حامی رہے ہیں۔

تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ اسرائیل 'تعلقات عامہ کی دنیا' کھو رہا ہے اور غزہ میں ہونے والے قتل عام سے اس کی بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔

ٹرمپ نے 7 اکتوبر کو ہونے والے اچانک حملے کے بارے میں کہا کہ 'آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوا تھا، انہوں نے مزید کہا کہ وہ جنگ جیت سکتے ہیں لیکن وہ تعلقات عامہ کی دنیا میں ناکام ہو رہے ہیں  اور یہ انہیں نقصان پہنچا رہا ہے۔

یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرمپ کے حلقے میں دائیں بازو کی اہم شخصیات طویل عرصے سے اسرائیل نواز موقف سے الگ ہو گئی ہیں۔

 ریپبلکن رکن کانگریس مارجوری ٹیلر گرین نے حال ہی میں اسرائیل پر غزہ میں 'نسل کشی' کا الزام عائد کیا تھا جبکہ ٹرمپ کے سابق حکمت عملی ساز اسٹیو بینن نے کہا تھا کہ اسرائیل حقیقی معنوں میں امریکہ کا اتحادی نہیں ہے اور انھوں نے وزیر اعظم  نیتن یاہو کے کیمپ کو ناقابل اعتماد قرار دیا ہے۔

اسی موقف کو اپنانے والے ایک اور ممتاز ریپبلکن قانون ساز تھامس میسی ہیں۔

دائیں بازو کی دیگر اہم شخصیات میں سیاسی مبصرین جیسے کینڈس اوونز، نک فوینٹس، ٹکر کارلسن اور دیگر شامل ہیں۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us