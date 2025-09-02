امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر حیران ہیں کہ واشنگٹن میں اسرائیل کی طاقتور لابی کانگریس میں اپنا اثر و رسوخ کھو رہی ہے۔
پیر کے روز شائع ہونے والے اخبار ڈیلی کالر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ کانگریس میں اسرائیل کی حمایت دو دہائی قبل اسرائیل کے غلبے کے مقابلے میں 'ماضی کی بات' ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کے پاس کانگریس میں کسی بھی چیز یا ادارے یا کسی بھی کمپنی، کارپوریشن یا ریاست کی سب سے مضبوط لابی تھی جسے میں نے کبھی دیکھا ہے۔
آج، اس کے پاس اتنی مضبوط لابی نہیں ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے. "
ان کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں آپ اسرائیل کے بارے میں برا نہیں بول سکتے تھے اور اب بھی سیاست میں رہ سکتے ہیں لیکن اب ڈیموکریٹک کانگریس کی رکن الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز اور ان کے ترقی پسند اتحادیوں جیسی شخصیات نے بحث کو تبدیل کر دیا ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ اسرائیل سب سے مضبوط لابی تھی جو میں نے اب تک دیکھی ہے، کانگریس پر ان کا مکمل کنٹرول تھا مگر حیران ہوں کہ اب وہ نہیں ہے
یہ تبصرہ مارچ میں پیو ریسرچ سینٹر کے ایک سروے کے بعد سامنے آیا جس میں بتایا گیا کہ 53 فیصد امریکی بالغ افراد اسرائیل کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں جبکہ 2022 میں یہ شرح 42 فیصد تھی۔
اسی عرصے میں 50 سال سے کم عمر کے ریپبلکنز میں منفی خیالات 35 فیصد سے بڑھ کر 50 فیصد ہو گئے۔
'تعلقات عامہ کی دنیا'
ٹرمپ نے ایران کے خلاف حملے اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے اصرار کیا کہ وہ اپنی صدارت کے دوران اسرائیل کے مضبوط حامی رہے ہیں۔
تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ اسرائیل 'تعلقات عامہ کی دنیا' کھو رہا ہے اور غزہ میں ہونے والے قتل عام سے اس کی بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
ٹرمپ نے 7 اکتوبر کو ہونے والے اچانک حملے کے بارے میں کہا کہ 'آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوا تھا، انہوں نے مزید کہا کہ وہ جنگ جیت سکتے ہیں لیکن وہ تعلقات عامہ کی دنیا میں ناکام ہو رہے ہیں اور یہ انہیں نقصان پہنچا رہا ہے۔
یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرمپ کے حلقے میں دائیں بازو کی اہم شخصیات طویل عرصے سے اسرائیل نواز موقف سے الگ ہو گئی ہیں۔
ریپبلکن رکن کانگریس مارجوری ٹیلر گرین نے حال ہی میں اسرائیل پر غزہ میں 'نسل کشی' کا الزام عائد کیا تھا جبکہ ٹرمپ کے سابق حکمت عملی ساز اسٹیو بینن نے کہا تھا کہ اسرائیل حقیقی معنوں میں امریکہ کا اتحادی نہیں ہے اور انھوں نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے کیمپ کو ناقابل اعتماد قرار دیا ہے۔
اسی موقف کو اپنانے والے ایک اور ممتاز ریپبلکن قانون ساز تھامس میسی ہیں۔
دائیں بازو کی دیگر اہم شخصیات میں سیاسی مبصرین جیسے کینڈس اوونز، نک فوینٹس، ٹکر کارلسن اور دیگر شامل ہیں۔