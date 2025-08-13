پاکستان
2 منٹ پڑھنے
پاکستان: گیس پائپ لائن پر دہشت گردانہ حملہ
دہشت گردوں نے لکی مروت میں ایک بڑی گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑا دیا، حملے کے بعد صوبہ پنجاب کو گیس کی فراہمی معطل ہو گئی ہے: پولیس
پاکستان: گیس پائپ لائن پر دہشت گردانہ حملہ
لکی مروت طویل عرصے سے دہشت گردی اور تشدد کا مرکز رہا ہے۔ / Reuters
13 اگست 2025

پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں نے گیس پائپ لائن کو بم دھماکے سے اُڑا دیا ہے۔

مقامی پولیس کے ترجمان عامر خان نے  آج بروز بدھ  ذرائع ابلاغ کے لئے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردوں نے  ملک کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں  ایک بڑی گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ حملے کے بعد ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کو گیس کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔

انہوں نے کہا ہے کہ یہ  دھماکہ  حالیہ مہینوں میں اسی نوعیت کے دھماکوں کی ایک کڑی ہے اور  پائپ لائن پر نصب دھماکہ خیز مواد کو اڑا  کر کیا گیا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں پنجاب کے علاقے میانوالی  کو گیس کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔

یہ  حملہ تین ماہ سے بھی کم عرصے میں ایک ہی  مقام پر چوتھا حملہ تھا۔

مجّوزہ

تاحال دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔

تاہم، سکیورٹی فورسز نے دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان'ٹی ٹی پی' کو حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ٹی ٹی پی  سکیورٹی فورسز اور سرکاری تنصیبات پر حملوں کا ایک طویل ریکارڈ رکھتی ہے۔

سکیورٹی فورسز نے مجرموں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع  کر دیا ہے۔

یاد رہے کہ لکی مروت ایک  طویل عرصے سے دہشت گردی اور تشدد کا مرکز بنا ہوا ہے اور  ٹی ٹی پی ، حالیہ برسوں میں خاص طور پر پولیس اہلکاروں پر متعدد حملے کر چُکی ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us