جنوبی کوریا کی فوج نے پیر کے روز اعلان کیا کہ اس نے شمالی کوریا کے ساتھ اپنی سرحد پر نصب لاؤڈ اسپیکرز کو ہٹانے کا عمل شروع کر دیا ہے، جس کا مقصد کشیدگی کو کم کرنا ہے۔
یہ اسپیکرز پہلے شمالی کوریا کے خلاف پروپیگنڈا مواد نشر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، لیکن جنوبی کوریا کی نئی لبرل حکومت نے جون میں ان نشریات کو روک دیا تھا۔ یہ اقدام شمالی کوریا کے ساتھ اعتماد بحال کرنے اور مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کے طور پر کیا گیا، کیونکہ حالیہ برسوں میں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے ساتھ تعاون تقریباً ختم کر دیا تھا۔
جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے کہا کہ سرحد سے لاؤڈ اسپیکرز کو ہٹانا کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک اور 'عملی اقدام' ہے اور یہ جنوبی کوریا کی فوجی تیاریوں پر اثر انداز نہیں ہوگا۔
وزارت کے ترجمان لی کیونگ ہو نے اس بات کی تفصیلات فراہم نہیں کیں کہ ہٹائے گئے اسپیکرز کو کہاں ذخیرہ کیا جائے گا یا اگر دونوں کوریا کے درمیان کشیدگی دوبارہ بڑھتی ہے تو انہیں دوبارہ سرحد پر کیسے نصب کیا جا سکتا ہے۔
لی نے بریفنگ کے دوران کہا کہ اسپیکرز کو ہٹانے کے فیصلے سے پہلے دونوں ممالک کی افواج کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔
پروپیگنڈا پیغامات اور کے-پاپ گانے
شمالی کوریا، جو اپنی قیادت اور تیسرے نسل کے حکمران کم جونگ ان پر کسی بھی بیرونی تنقید کے بارے میں انتہائی حساس ہے، نے جنوبی کوریا کے اس اقدام پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
جنوبی کوریا کی سابقہ قدامت پسند حکومت نے گزشتہ سال جون میں کئی سالوں کے وقفے کے بعد روزانہ لاؤڈ اسپیکر نشریات دوبارہ شروع کی تھیں۔ یہ اقدام شمالی کوریا کی جانب سے نفسیاتی جنگ کے طور پر جنوبی کوریا کی طرف کچرے سے بھرے غبارے بھیجنے کے جواب میں کیا گیا تھا۔
یہ اسپیکرز پروپیگنڈا پیغامات اور کے-پاپ گانے نشر کرتے تھے، جو خاص طور پر پیانگ یانگ کو مشتعل کرنے کے لیے ترتیب دیے گئے تھے۔ شمالی کوریا کی حکومت جنوبی کوریا کی پاپ کلچر اور زبان کے اثرات کو ختم کرنے کی مہم کو تیز کر رہی ہے تاکہ اپنے خاندان کی حکمرانی کو مضبوط کیا جا سکے۔
سرد جنگ کے طرز کی یہ نفسیاتی جنگی مہمات شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کی پیش رفت اور جنوبی کوریا کی امریکہ کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کو بڑھانے کی کوششوں کے باعث پہلے سے ہی بھڑکی ہوئی کشیدگی کو مزید بڑھا دیتی تھیں۔
جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ، جو جون میں عہدہ سنبھالنے والے ایک لبرل رہنما ہیں، نے پیانگ یانگ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا عندیہ دیا ہے۔ شمالی کوریا نے ان کے پیشرو یون سک یول کی سخت گیر پالیسیوں پر شدید ردعمل ظاہر کیا تھا اور مذاکرات سے گریز کیا تھا۔
تاہم، شمالی کوریا کے رہنما کی بااثر بہن کم یو جونگ نے گزشتہ ہفتے لی کی حکومت کی پیشکشوں کو مسترد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ سیول کا امریکہ کے ساتھ اتحاد پر 'اندھا اعتماد' اور شمالی کوریا کے خلاف دشمنی اسے اس کے قدامت پسند پیشرو سے مختلف نہیں بناتی۔
ان کے تبصرے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ شمالی کوریا، جو اس وقت یوکرین کی جنگ کے حوالے سے روس کے ساتھ اپنے تعاون کو بڑھانے میں مصروف ہے، سیول اور واشنگٹن کے ساتھ سفارت کاری دوبارہ شروع کرنے میں کوئی جلدی محسوس نہیں کرتا۔