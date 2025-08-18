سیاست
2 منٹ پڑھنے
آسٹریلیا نے انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی سیاستدان کے ویزے کو منسوخ کر دی
آسٹریلیا ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرے گا جو ملک میں "انتشارپھیلانے" کے لیے آئیں۔
آسٹریلیا نے انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی سیاستدان کے ویزے کو منسوخ کر دی
(فائل) شمچا روتھمین، جن کی پارٹی نیتن یاہو کی حکومت میں شامل ہے، اسرائیلی دائیں بازو کے وزیر اِیتامر بن گویر سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ / Reuters
18 اگست 2025

آسٹریلوی حکومت نے پیر کے روز دائیں بازو کے ایک  اسرائیلی سیاستدان کا ویزا منسوخ کر دیا، جو  ایک تقریب سے   تقریر کرنے اس ملک کو جا رہے تھے۔ تقریب کے منتظمین نے اس اقدام کو "شدید یہود ی مخالف" قرار دیا ہے۔

سمحا روتھ مین، جن کی جماعت اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، آسٹریلوی یہودی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریبات میں خطاب کرنے والے تھے۔

لیکن آسٹریلیا کے وزیر داخلہ ٹونی برک نے کہا کہ آسٹریلیا ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرے گا جو ملک میں "انتشارپھیلانے" کے لیے آئیں۔

انہوں نے کہا کہ "اگر آپ آسٹریلیا آ کر نفرت اور انتشار پیغام پھیلانا چاہتے ہیں،  تو ہم آپ  کو یہاں نہیں چاہتے،آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے  جہاں ہر کوئی محفوظ ہو اور خود کو محفوظ محسوس کرے۔"

ویزا منسوخی کے خودکار نتیجے کے طور پر، روتھ مین آئندہ تین سال تک آسٹریلیا کا سفر نہیں کر سکیں گے۔

مجّوزہ

آسٹریلوی یہودی ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو رابرٹ گریگری نے کہا کہ روتھ مین کے دورے کا مقصد آسٹریلیا کی یہودی برادری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا تھا، جو یہود مخالف جذبات کی لہر کا سامنا کر رہی ہے۔

"یہ دورہ مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات سے کسی بھی طرح منسلک نہیں تھا،" انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔

گریگری نے روتھ مین کے ویزا کی منسوخی کو "شدید یہود مخالف اقدام" قرار دیا اور آسٹریلوی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ یہودی برادری اور اسرائیل کو نشانہ بنانے میں "جنون" کا شکار ہے۔

 

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us