ٹرمپ، چین ان کی صدارت کے دوران تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا
شی جن پنگ نے امریکی صدر کو ٹیلی فون بات چیت میں بتایا ہے کہ بیجنگ اس وقت تک تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا جب تک وہ صدر ہیں۔
ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شی جن پینگ نے ان کے دورِ اقتدار میں تائیوان کے خلاف صبر اور فوجی کارروائی نہ کرنے کا عہد کیا تھا۔ / AP
16 اگست 2025

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کے روز کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ نے انہیں بتایا ہے کہ جب تک ٹرمپ عہدے پر ہیں، چین تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا۔

ٹرمپ نے یہ بات فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی، جو روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ یوکرین میں ماسکو کی جنگ پر ہونے والی بات چیت سے قبل ہوا۔

ٹرمپ نے کہا، "میں آپ کو بتاؤں، آپ کو صدر شی کے ساتھ چین اور تائیوان کے معاملے میں ایک بہت ہی مشابہ صورتحال نظر آتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرے دور میں ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔"

ٹرمپ نے مزید کہا، "انہوں نے مجھ سے کہا، 'جب تک آپ صدر ہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔'  اور میں نے کہا، 'میں اس کی قدر کرتا ہوں،' لیکن انہوں نے یہ بھی کہا، 'لیکن میں بہت صبر والا ہوں اور چین بھی ایسا ہے۔'"

ٹرمپ اور شی نے جون میں ٹرمپ کی دوسری صدارتی مدت کے دوران پہلی تصدیق شدہ کال کی۔ ٹرمپ نے اپریل میں یہ بھی کہا تھا کہ شی نے انہیں فون کیا تھا، لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ یہ کال کب ہوئی۔

حساس معاملہ

چین تائیوان کو اپنی سرزمین کا حصہ سمجھتا ہے اور اس نے عہد کیا ہے کہ وہ اس جمہوری اور علیحدہ طور پر حکومت کرنے والے جزیرے کو ضرورت پڑنے پر طاقت کے ذریعے 'دوبارہ متحد' کرے گا۔ جبکہ  تائیوان چین کے خودمختاری کے دعووں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔

واشنگٹن میں چینی سفارت خانے نے جمعہ کے روز تائیوان کے موضوع کو چین-امریکہ تعلقات میں 'سب سے اہم اور حساس مسئلہ' قرار دیا۔

سفارت خانے کے ترجمان لیو پینگ یو نے ایک بیان میں کہا، "امریکی حکومت کو ایک چین کے اصول اور تین چین-امریکہ مشترکہ اعلامیوں پر عمل کرنا چاہیے، تائیوان سے متعلق مسائل کو احتیاط سے نمٹانا چاہیے، اور چین-امریکہ تعلقات اورآبنائے  تائیوان میں امن و استحکام کو سنجیدگی سے محفوظ رکھنا چاہیے۔"

اگرچہ واشنگٹن تائیوان کا سب سے بڑا اسلحہ فراہم کرنے والا اور بین الاقوامی حمایتی ہے، لیکن امریکہ — زیادہ تر ممالک کی طرح — جزیرے کے ساتھ کوئی رسمی سفارتی تعلقات نہیں رکھتا۔

