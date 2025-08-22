سیاست
2 منٹ پڑھنے
بنگلہ دیش نے 1971 کے بعد پہلی بارپاکستانی حکام کے لیے ویزے کی پابندی کو ختم کر دیا
"یہ معاہدہ پانچ سال کے لیے ہوگا۔ جن کے پاس سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہیں، وہ پاکستان بغیر ویزا کے سفر کر سکیں گے۔"
بنگلہ دیش نے 1971 کے بعد پہلی بارپاکستانی حکام کے لیے ویزے کی پابندی کو ختم کر دیا
1971ء کی جنگ کے بعد، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش آزاد ہوا، دونوں جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان بغیر ویزے کی آمدورفت معطل کردی گئی۔ / Reuters
ایک دن قبل

حکام نے بتایا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد کو اب دونوں ممالک کے درمیان سفر کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ کی مشاورتی کونسل، جس کی قیادت محمد یونس کر رہے ہیں،  کے پریس سیکریٹری شفیق الاسلام نے جمعرات کو ڈھاکہ میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا ہے کہ باہمی ویزا معافی کے معاہدے کی منظوری دے دی گئی ہے۔

شفیق الاسلام نے کہا، "یہ معاہدہ پانچ سال کے لیے ہوگا۔ جن کے پاس سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہیں، وہ پاکستان بغیر ویزا کے سفر کر سکیں گے۔" انہوں نے مزید بتایا کہ بنگلہ دیش پہلے ہی 31 دیگر ممالک کے ساتھ ایسے معاہدے کر چکا ہے۔

اس معاہدے کے تحت پاکستانی حکام کو بھی بنگلہ دیش میں ویزا کے بغیر داخلے کی اجازت دی جائے گی۔

یہ پیش رفت گزشتہ ماہ ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی ہوم ایڈوائزر جہانگیر عالم چوہدری اور پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان ملاقات کے بعد سامنے آئی، جس میں دونوں فریقین نے سرکاری پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزا آن آرائیول کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کا اعلان کیا تھا۔

مجّوزہ

بنگلہ دیش کی آزادی کے نتیجے میں 1971 کی جنگ کے بعد دونوں جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان ویزا فری انٹری معطل کر دی گئی تھی۔

ڈھاکہ اور اسلام آباد کے تعلقات میں خاص طور پر اگست 2024 میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد حالیہ مہینوں میں بہتری آئی  ہے ۔

ایک سرکاری بیان کے مطابق پاکستان کے وزیر تجارت جام کمال خان بدھ کی رات سے21 تا  24 اگست تک چار روزہ سرکاری دورے پرڈھاکہ پہنچے ۔ اس دورے کا مقصد دو طرفہ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانا اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینا ہے۔

 

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us