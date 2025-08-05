دنیا
2 منٹ پڑھنے
برازیل کی عدالت عالیہ نے سابق صدر کو نظربندی کی سزا سنا دی
بولسونارو پر یہ پابندیاں ان الزامات کے بعد عائد کی گئی تھیں کہ انھوں نے ٹرمپ کی مداخلت کی، جنہوں نے حال ہی میں برازیل کی مصنوعات پر بھاری نئے محصولات کو بولسونارو کے خلاف 'جادوگروں کی تلاش' قرار دیا تھا
برازیل کی عدالت عالیہ نے سابق صدر کو نظربندی کی سزا سنا دی
/ Reuters Archive
5 اگست 2025

برازیل کی عدالت عالیہ  نے سابق صدر یائر بولسونارو کی نظربندی کا حکم جاری کیا ہے جن پر مبینہ طور پر بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے کا مقدمہ چل رہا ہے۔

جج الیگزینڈر ڈی موریس نے پیر کے روز اپنے فیصلے میں کہا کہ دائیں بازو کے فائر برانڈ نے گزشتہ ماہ ان پر عائد عدالتی حکم امتناع کی تعمیل نہیں کی۔

موریس نے بولسونارو کے دورے کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی، وکلاء اور عدالت کی طرف سے مجاز افراد کو استثنیٰ کے ساتھ، اور براہ راست یا تیسرے فریق کے ذریعے سیل فون کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی۔

بولسونارو پر یہ پابندیاں ان الزامات کے بعد عائد کی گئی تھیں کہ انھوں نے ٹرمپ کی مداخلت کی، جنہوں نے حال ہی میں برازیل کی مصنوعات پر بھاری نئے محصولات کو بولسونارو کے خلاف 'جادوگروں کی تلاش' قرار دیا تھا۔

برازیل کے سابق رہنما پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے درجنوں اتحادیوں کے ساتھ مل کر 2022 کے انتخابات میں شکست کو بدلنے کی سازش کی تھی۔

گزشتہ ماہ انہیں ایک الیکٹرانک ٹخنے کا مانیٹر پہننے کا حکم دیا گیا تھا، جسے انہوں نے 'انتہائی ذلت آمیز ' قرار دیا تھا۔

recommended

بولسونارو کے پریس نمائندے نے گھروں میں نظربندی کے حکم اور موبائل فون کے استعمال پر پابندی کی تصدیق کی ہے۔

 امریکہ نے برازیل کی عدالت عالیہ  کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔

مغربی نصف کرہ کے امور کے دفتر  نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ امریکہ بولسونارو کو گھر میں نظربند کرنے کے عدالتی حکم کی مذمت کرتا ہے  جبکہ وہ  ان تمام لوگوں کا احتساب کرے گا جو پابندیوں کی حمایت اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جسٹس موریس، جو اب امریکہ کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، برازیل کے اداروں کو حزب اختلاف کو خاموش کرنے اور جمہوریت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یائر بولسونارو کی عوامی سطح پر اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت پر مزید پابندیاں عائد کرنا عوامی خدمت نہیں ہے، بولسونارو کو اظہار رائے کا حق حاصل ہے ۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us