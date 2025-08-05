برازیل کی عدالت عالیہ نے سابق صدر یائر بولسونارو کی نظربندی کا حکم جاری کیا ہے جن پر مبینہ طور پر بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے کا مقدمہ چل رہا ہے۔
جج الیگزینڈر ڈی موریس نے پیر کے روز اپنے فیصلے میں کہا کہ دائیں بازو کے فائر برانڈ نے گزشتہ ماہ ان پر عائد عدالتی حکم امتناع کی تعمیل نہیں کی۔
موریس نے بولسونارو کے دورے کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی، وکلاء اور عدالت کی طرف سے مجاز افراد کو استثنیٰ کے ساتھ، اور براہ راست یا تیسرے فریق کے ذریعے سیل فون کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی۔
بولسونارو پر یہ پابندیاں ان الزامات کے بعد عائد کی گئی تھیں کہ انھوں نے ٹرمپ کی مداخلت کی، جنہوں نے حال ہی میں برازیل کی مصنوعات پر بھاری نئے محصولات کو بولسونارو کے خلاف 'جادوگروں کی تلاش' قرار دیا تھا۔
برازیل کے سابق رہنما پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے درجنوں اتحادیوں کے ساتھ مل کر 2022 کے انتخابات میں شکست کو بدلنے کی سازش کی تھی۔
گزشتہ ماہ انہیں ایک الیکٹرانک ٹخنے کا مانیٹر پہننے کا حکم دیا گیا تھا، جسے انہوں نے 'انتہائی ذلت آمیز ' قرار دیا تھا۔
بولسونارو کے پریس نمائندے نے گھروں میں نظربندی کے حکم اور موبائل فون کے استعمال پر پابندی کی تصدیق کی ہے۔
امریکہ نے برازیل کی عدالت عالیہ کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔
مغربی نصف کرہ کے امور کے دفتر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ امریکہ بولسونارو کو گھر میں نظربند کرنے کے عدالتی حکم کی مذمت کرتا ہے جبکہ وہ ان تمام لوگوں کا احتساب کرے گا جو پابندیوں کی حمایت اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جسٹس موریس، جو اب امریکہ کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، برازیل کے اداروں کو حزب اختلاف کو خاموش کرنے اور جمہوریت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یائر بولسونارو کی عوامی سطح پر اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت پر مزید پابندیاں عائد کرنا عوامی خدمت نہیں ہے، بولسونارو کو اظہار رائے کا حق حاصل ہے ۔