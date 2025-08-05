دنیا
2 منٹ پڑھنے
امریکہ عوامی احتجاج کے بعد اسرائیل کے بائیکاٹ کے حوالے سے فنڈز کی کٹوتیوں سے پیچھے ہٹ گیا
ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے والی ادارے سے 1.9 بلین ڈالر کی آفت امداد کو روکنے کی دھمکی دینے والی شرط کو حذف کر دیا۔
امریکہ عوامی احتجاج کے بعد اسرائیل کے بائیکاٹ کے حوالے سے فنڈز کی کٹوتیوں سے پیچھے ہٹ گیا
US backtracks on tying disaster aid to Israel boycott stance after public outcry / Reuters
5 اگست 2025

ٹرمپ انتظامیہ نے شدید ردعمل کے بعد اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے، جس میں دھمکی دی گئی تھی کہ وہ ان ریاستوں اور مقامی حکومتوں سے کم از کم 1.9 ارب ڈالر کی آفات سے نمٹنے کی تیاری کے فنڈز روک لے گی جو اسرائیل یا اسرائیلی کمپنیوں کے بائیکاٹ کی حمایت کرتی ہیں۔

محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی (DHS) نے اپنے اندرونی شرائط و ضوابط سے ایک متنازعہ شق کو ہٹا دیا ہے، جس میں گرانٹ وصول کنندگان سے یہ تقاضا کیا گیا تھا کہ وہ اسرائیلی کمپنیوں یا اسرائیل کے ساتھ کاروبار کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کرنے کی کوششوں کی حمایت نہ کریں۔

یہ شق، جو پہلی بار اپریل میں شامل کی گئی تھی، میں کہا گیا تھا کہ درخواست دہندگان کو "تجارتی تعلقات ختم کرنے یا خاص طور پر اسرائیلی کمپنیوں یا اسرائیل کے ساتھ کاروبار کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات محدود کرنے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔"

جمعہ کو شائع ہونے والے 11 نئے وفاقی گرانٹ نوٹسز میں پرانی شرائط کا حوالہ دیا گیا تھا، جس سے عوامی غصہ اور سیاسی دباؤ کے الزامات سامنے آئےتھے، اب یہ شق خاموشی سے حذف کر دی گئی ہے۔

محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ایک بیان میں کہا: "کسی بھی موجودہ NOFO میں اسرائیل سے متعلق کوئی FEMA شرط نہیں ہے۔ کسی ریاست نے فنڈنگ نہیں کھوئی، اور کوئی نئی شرائط عائد نہیں کی گئی ہیں۔

recommended

 محکمہ نے مزید کہا: "DHS تمام انسداد امتیازی قوانین اور پالیسیوں کو نافذ کرے گا، بشمول BDS تحریک کے حوالے سے، جو واضح طور پر سامی دشمنی پر مبنی ہے۔ جو لوگ نسلی امتیاز میں ملوث ہیں انہیں وفاقی فنڈنگ کا ایک ڈالر بھی نہیں ملنا چاہیے۔"

واپس لی گئی شرط کا اطلاق کئی اہم پروگراموں پر ہوتا تھا — جن میں ہنگامی خوراک اور پناہ، بندرگاہ کی حفاظت، اور تلاش و بچاؤ کی کارروائیاں شامل تھیں — اور یہاں تک کہ ٹرمپ کے حامی MAGA حلقے کے اندر سے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔

سیاسی مبصر کینڈیس اوونس نے X پر  لکھا ہے کہ: "ان امریکیوں کو فنڈز سے محروم کرنا جو آپ کے دوستوں کے ذریعے کی جانے والی نسل کشی کی حمایت نہیں کرتے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے لیے امریکہ سے مکمل غداری کی ہے۔"

 

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us