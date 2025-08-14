غّزہ جنگ
2 منٹ پڑھنے
تین روز میں اسرائیل نے 300 سے زیادہ گھر تباہ کیے ہیں:غزہ حکام
غزہ میں شہری دفاع کے ترجمان محمود باسل نے بدھ کے روز کہا کہ اسرائیلی افواج نے زیتون میں بھاری حملے کیے، جن میں پانچ یا اس سے زیادہ منزلوں والی عمارتوں پر توجہ مرکوز کی گئی
تین روز میں اسرائیل نے 300 سے زیادہ گھر تباہ کیے ہیں:غزہ حکام
/ AP
14 اگست 2025

اسرائیلی فوج نے گذشتہ تین روز کے دوران غزہ کے علاقے زیتون میں 300 سے زائد گھروں کو مسمار کیا ہے۔

غزہ میں شہری دفاع کے ترجمان محمود باسل نے بدھ کے روز کہا کہ اسرائیلی افواج نے زیتون میں بھاری حملے کیے، جن میں پانچ یا اس سے زیادہ منزلوں والی عمارتوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔

انہوں نے کہا کہ استعمال ہونے والے دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے آس پاس کے ڈھانچے منہدم ہوگئے ، کچھ مکانات تباہ ہوگئے جبکہ رہائشی ابھی بھی اندر ہیں۔

باسل نے کہا کہ انہدام بغیر پیشگی انتباہ کے کیا گیا تھا اور شدید بمباری نے امدادی ٹیموں کو زخمیوں تک پہنچنے سے روک دیا تھا۔

وسطی غزہ میں واقع زیتون کے علاقے کو قتل عام کے دوران بار بار اسرائیلی حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔  

فلسطینی حکام کے مطابق، مسماری  کی تازہ ترین لہر اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ علاقے میں شہریوں کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے جاری قبضے کے منصوبے کا حصہ ہے۔

شہری دفاع کے عملے نے بتایا کہ مسلسل بمباری کی وجہ سے بہت سے مقامات تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے خدشہ ہے کہ لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔

مجّوزہ

عینی شاہدین نے بتایا کہ زیتون کے کچھ حصوں میں پورے بلاک کو  تہس نہس کردیا گیا ہے۔

مقامی صحت حکام کے مطابق اکتوبر 2023 میں غزہ میں اسرائیل کے قتل عام کا آغاز ہوا تھا جس میں اب تک 61 ہزار 700 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں جن میں سے نصف خواتین اور بچے ہیں۔

گھروں کی تباہی نے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا ہے ، جن میں سے بہت سے لوگ خیموں یا تباہ شدہ عمارتوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔

بین الاقوامی فوجداری عدالت نے گذشتہ نومبر میں غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر اسرائیلی وزیر اعظم  نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یاو گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔

اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی کے مقدمے کا بھی سامنا ہے۔

بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بارہا متنبہ کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بڑے پیمانے پر شہری املاک کو نقصان پہنچانا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، جو اجتماعی سزا اور شہری  بنیادی ڈھانچے  کو نشانہ بنانے کی ممانعت کرتا ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us