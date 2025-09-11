امریکی 11 ستمبر 2001 کو ہونے والے حملوں کے 24 سال مکمل ہو رہے ہیں جس میں متاثرین کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔
ہلاک ہونے والے تقریبا 3،000 افراد میں سے بہت سے عزیز جمعرات کو نیویارک میں ، پینٹاگون اور شینکس ویل ، پنسلوانیا میں یادگاری تقریبات میں معززین اور سیاستدانوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔
ورلڈ ٹریڈ سینٹر حملے کے دوران اپنے والد رابرٹ لنچ کو کھو نے والے جیمز لنچ نے کہا کہ وہ اور ان کے اہل خانہ ساحل سمندر پر دن گزارنے سے پہلے نیو جرسی میں اپنے آبائی شہر کے قریب ایک تقریب میں شرکت کریں گے۔
یہ یادگاریں ایسے وقت میں منعقد کی جا رہی ہیں جب سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 9/11 کی برسی ، جسے اکثر قومی اتحاد کے دن کے طور پر فروغ دیا جاتا ہے ، قدامت پسند کارکن چارلی کرک کو یوٹاہ کے ایک کالج میں تقریر کے دوران گولی مار کر ہلاک کردیا گیا تھا۔
حکام کا کہنا ہے کہ کرک کی ہلاکت سے نیویارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے مقام پر نائن الیون کی برسی کی تقریب کے دوران اضافی حفاظتی اقدامات کیے جانے کا امکان ہے۔
لوئر مین ہیٹن میں گراؤنڈ زیرو پر ، حملے کے متاثرین کے نام ایک تقریب میں اہل خانہ اور ان کے عزیزوں کے نام بلند آواز میں پڑھے جائیں گے جس میں نائب صدر جے ڈی وینس اور ان کی اہلیہ اوشا وینس شرکت کریں گے۔
ورجینیا کے پینٹاگون میں 184 فوجیوں اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ جمعرات کی شام نیویارک یانکیز اور ڈیٹرائٹ ٹائیگرز کے درمیان بیس بال میچ کے لیے برونکس جانے سے پہلے اس تقریب میں شرکت کریں گے۔
مجموعی طور پر ان حملوں میں 2،977 افراد ہلاک ہوئے جن میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بہت سے مالیاتی کارکن اور فائر فائٹرز اور پولیس افسران شامل تھے جو جانیں بچانے کی کوشش میں جلتی ہوئی عمارتوں میں پہنچے تھے۔
ان حملوں کی بازگشت عالمی سطح پر ہوئی اور اندرون ملک اور بیرون ملک امریکی پالیسی کا رخ بدل دیا۔ اس کے نتیجے میں دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ" اور افغانستان اور عراق پر امریکی قیادت میں حملے اور اس سے متعلق تنازعات ہوئے جس میں لاکھوں فوجی اور شہری ہلاک ہوئے۔
اگرچہ ہائی جیکر ان حملوں میں مارے گئے تھے ، لیکن امریکی حکومت اس سازش کے ماسٹر مائنڈ کے ملزم خالد شیخ محمد کے خلاف اپنے طویل عرصے سے چلنے والے قانونی مقدمے کو ختم کرنے کے لئے جدوجہد کر رہی ہے۔ القاعدہ کے سابق رہنما کو 2003 میں پاکستان میں گرفتار کیا گیا تھا اور بعد ازاں اسے کیوبا کے گوانتانامو بے میں امریکی فوجی اڈے پر لے جایا گیا تھا، لیکن اس پر کبھی مقدمہ نہیں چلایا گیا۔
نیویارک میں برسی کی تقریب نیشنل 11 ستمبر میموریل اینڈ میوزیم میں ہو رہی تھی ، جہاں دو یادگاری تالاب آبشاروں اور پیراپیٹ سے گھیرے ہوئے تھے جن پر مردوں کے نام لکھا ہوا تھا ، ان مقامات کو نشان زد کرتے ہیں جہاں کبھی جڑواں ٹاورز کھڑے تھے۔
ٹرمپ انتظامیہ ان طریقوں پر غور کر رہی ہے کہ وفاقی حکومت میموریل پلازہ اور اس کے زیر زمین میوزیم کا کنٹرول سنبھال سکتی ہے ، جو اب ایک عوامی خیراتی ادارے کے ذریعہ چلائے جا رہے ہیں جس کی سربراہی نیو یارک سٹی کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ کر رہے ہیں ، جو ٹرمپ کے اکثر ناقد ہیں۔ ٹرمپ نے ممکنہ طور پر اس جگہ کو قومی یادگار بنانے کی بات کی ہے۔
ان حملوں کے بعد کے سالوں میں ، امریکی حکومت نے دسیوں ہزاروں افراد کو صحت کی دیکھ بھال اور معاوضے کی فراہمی کے لئے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں جو جڑواں ٹاورز کے گرنے کے بعد مین ہیٹن کے کچھ حصوں پر پھیلنے والی زہریلی دھول کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 140،000 سے زیادہ افراد اب بھی نگرانی کے پروگراموں میں داخل ہیں جن کا مقصد صحت کی حالت میں مبتلا افراد کی شناخت کرنا ہے جو ممکنہ طور پر دھول میں موجود خطرناک مواد سے منسلک ہوسکتے ہیں۔