کمچاتکا میں زلزلہ،600 سال بعد آتش فشاں پھٹ پڑا
سائنس دانوں نے اتوار کے روز بتایا کہ کامچاتکا میں کرشیننکوف آتش فشاں کا 600 سال بعد  پہلی بار  رات  کو پھٹنے کا سبب  گزشتہ ہفتے روس کے مشرق بعید کو ہلا کر رکھ دینے والے بڑے زلزلے سے ہو سکتا ہے
3 اگست 2025

روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی آر آئی اے اور سائنس دانوں نے اتوار کے روز بتایا کہ کامچاتکا میں کرشیننکوف آتش فشاں کا 600 سال بعد  پہلی بار  رات  کو پھٹنے کا سبب  گزشتہ ہفتے روس کے مشرق بعید کو ہلا کر رکھ دینے والے بڑے زلزلے سے ہو سکتا ہے۔

کمچتکا آتش فشاں پھٹنے سے نمٹنے والی ٹیم کی سربراہ اولگا گیرینا نے کہا کہ 600 سالوں میں کرشیننکوف آتش فشاں کا یہ پہلا تاریخی طور پر تصدیق شدہ آتش فشاں ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس آتش فشاں کا تعلق بدھ کے روز آنے والے زلزلے سے ہو سکتا ہے جس نے فرانسیسی پولینیشیا اور چلی تک سونامی کی وارننگ جاری کر دی تھی اور اس کے بعد جزیرہ نما کمچٹکا کے سب سے فعال آتش فشاں کلیوچیوسکوئے میں بھی آتش فشاں پھٹ گیا تھا۔

انسٹی ٹیوٹ آف وولکانولوجی اینڈ سیسمولوجی کے ٹیلی گرام چینل پر گیرینا نے کہا کہ کرشیننکوف کا آخری لاوا اخراج 1463 ء میں ہوا تھا اور اس کے بعد سے کسی کے پھٹنے کا پتہ نہیں چلا ہے۔

روس کی وزارت برائے ہنگامی خدمات کی کامچاتکا شاخ کا کہنا ہے کہ آتش فشاں پھٹنے کے بعد راکھ کا غبار چھ ہزار میٹر (3.7 میل) تک بلند ریکارڈ کیا گیا ہے۔

آتش فشاں خود 1,856 میٹر کی بلندی پر ہے۔

راکھ کے بادل مشرق کی طرف بحر الکاہل کی طرف بہہ گئے ہیں۔ وزارت نے ٹیلی گرام پر کہا کہ اس کے راستے میں کوئی آبادی والا علاقہ نہیں ہے۔

وزارت کا کہنا ہے کہ آتش فشاں کے پھٹنے پر اورنج ایوی ایشن کوڈ لگایا گیا ہے جو طیاروں کے لیے بڑھتے ہوئے خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔

