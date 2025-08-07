صحت، سائنس و ٹیکنالوجی
یونائیٹڈ ایئرلائنز نے تکنیکی مسئلے کی وجہ سے امریکہ کے اہم روٹس پر پروازیں بند کردی ہیں جس کی وجہ سے شکاگو، ڈینور، نیوارک، ہیوسٹن اور سان فرانسسکو سمیت کئی اہم ہوائی اڈوں پر آپریشن متاثر ہوا ہے
12 گھنٹے قبل

یونائیٹڈ ایئرلائنز نے تکنیکی خرابی کی وجہ سے امریکہ کے اہم روٹس پر پروازیں بند کردی ہیں جس کی وجہ سے شکاگو، ڈینور، نیوارک، ہیوسٹن اور سان فرانسسکو سمیت کئی اہم ہوائی اڈوں پر آپریشن متاثر ہوا ہے۔

فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (ایف اے اے) نے ملک گیر تعطل کی تصدیق کرتے ہوئے ابتدائی طور پر شکاگو جانے والی یونائیٹڈ کی تمام پروازوں کو ان کی روانگی کے مقامات پر روک دیا تھا۔

انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ دوپہر تک حل ہو گیا تھا لیکن متنبہ کیا کہ تاخیر شام تک جاری رہ سکتی ہے۔

یونائیٹڈ نے ایک بیان میں تعطل کی نوعیت کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر کہا کہ "حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، اور ہم اپنے مسافروں  کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لئے ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔

ملک بھر میں مسافروں کو الجھن اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے ۔

سوشل میڈیا پر یونائیٹڈ نے متاثرہ صارفین سے معافی مانگی اور کہا کہ   ہم آج سفر ی خلل کے لئے معذرت خواہ ہیں۔ ہماری ٹیمیں جتنی جلدی ممکن ہو تعطل کو حل کرنے کے لئے کام کر رہی ہیں۔ آپ کے صبرو تحمل  کے لئے شکریہ. "

 اس تکنیکی خرابی کے حل کے باوجود  مسافروں کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ  تاخیر کی توقع کریں اور ہوائی اڈے پر جانے سے پہلے اپنی پرواز کے اسٹیٹس  کو ضرور چیک کریں۔

