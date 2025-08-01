صدر ڈونلڈ ٹرمپ نےدو ٹوک اعلان کیا تھا کہ یکم اگست کو ان کے نئے محصولات کے نفاذ کے ساتھ عالمی معیشت میں تبدیلی آئے گی۔ انتظامیہ کے حکام نے عوام کو یقین دلایا کہ یہ ایک ناقابلِ تبدیل ڈیڈ لائن ہے۔
لیکن جب ٹرمپ نے 31 جولائی کی رات کو حکم نامے پر دستخط کیے، جس کے تحت 68 ممالک اور یورپی یونین پر نئے محصولات عائد کیے گئے، تو ان درآمدی ٹیکسوں کے آغاز کی تاریخ کو سات دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا تاکہ محصولات کے شیڈول کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے۔
یہ تبدیلی ممکنہ طور پر ان ممالک کے لیے خوش آئند خبر ہو سکتی ہے جنہوں نے ابھی تک امریکہ کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا — صارفین اور کاروباروں کے لیے ایک نئی غیر یقینی صورتحال پیدا کر گئی جو ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کب، کیا ہونے والا ہے ۔
ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ امریکہ میں درآمد کیے جانے والے تقریباً 3 ٹریلین ڈالر کے سامان پر ان کے ٹیکس میں اضافے سے نئی آمدنی ہو گی، نئے فیکٹری ملازمتوں کا راستہ ہموار ہو گا، بجٹ خسارے میں گراوٹ آئیگی اور دیگر ممالک امریکہ کے ساتھ زیادہ عزت سے پیش آئیں گے۔
وسیع پیمانے پر محصولات امریکہ کی عالمی حیثیت کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ اتحادی غیر دوستانہ معاہدوں پر مجبور محسوس کرتے ہیں۔ امریکی فیکٹریوں میں استعمال ہونے والے خام مال اور بنیادی اشیاء پر ٹیکس مہنگائی کے نئے دباؤ پیدا کرنے اور اقتصادی ترقی کو روکنے کا خطرہ بھی رکھتے ہیں، تا ہم ان خدشات کو وائٹ ہاؤس نے مسترد کر دیا ہے۔
ٹرمپ کی بے تابی کے باوجود محصولات کے بارے میں سوالیہ نشانات موجود ہیں۔ جیسے جیسے ٹرمپ کی خود ساختہ ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ صدر کے ٹیکس عائد کرنے کے عزم کے علاوہ کچھ بھی طے نہیں ہوا۔
محصولات کی قانونی حیثیت بھی ایک کھلا سوال ہے کیونکہ جمعرات کو ایک امریکی اپیل عدالت نے اس بات پر دلائل سنے کہ آیا ٹرمپ نے 1977 کے قانون کے تحت 'ہنگامی حالت' کا اعلان کر کے محصولات عائد کرنے کے لیے اپنی اتھارٹی سے تجاوز کیا ہے، جس سے وہ کانگریس کی منظوری سے بچ گئے۔
ٹرمپ خوش تھے جب دنیا یہ دیکھنے کے لیے انتظار کر رہی تھی کہ وہ کیا کریں گے۔
انہوں نے جمعرات کی صبح ٹروتھ سوشل پر کہا، 'محصولات امریکہ کو دوبارہ عظیم اور امیر بنا رہے ہیں۔'
غیر محتاط طریقے سے تیار کردہ ٹیرف
ممالک نے امریکی صدر کی طرف سے ایک ایسی پالیسی دیکھی جو غیر محتاط طریقے سے تیار کی گئی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ایسے نقصانات عائد کر سکتی ہے جو امریکہ کی طاقت اور خوشحالی کو ختم کر سکتی ہے۔
کیٹو انسٹی ٹیوٹ کے نائب صدر اسکاٹ لنسی کوم نے کہا، 'جمعہ کی صبح ہم صرف یہ جان سکیں گے کہ امریکی درآمدی ٹیکس تاریخی طور پر بلند اور پیچیدہ ہوں گے، اور چونکہ یہ معاہدے اتنے مبہم اور نامکمل ہیں، پالیسی کی غیر یقینی صورتحال بہت زیادہ رہے گی۔' باقی سب کچھ ابھی طے ہونا باقی ہے۔
نئے محصولات ان محصولات پر مبنی ہیں جو موسم بہار میں اعلان کیے گئے تھے۔ ٹرمپ نے ابتدائی طور پر جمعہ کی ڈیڈ لائن اس کے بعد مقرر کی تھی جب ان کے پچھلے 'آزادی کے دن' کے محصولات نے اپریل میں اسٹاک مارکیٹ میں بے چینی اور غیر یقینی پیدا کی تھی۔
جب وہ دوسرے ممالک کے ساتھ کافی تجارتی معاہدے کرنے میں ناکام رہے، تو انہوں نے ٹائم لائن کو بڑھا دیا اور عالمی رہنماؤں کو خطوط بھیجے جن میں صرف شرحیں درج تھیں، جس سے جلد بازی میں معاہدے ہوئے۔
سوئس درآمدات پر اب زیادہ شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے گا — 39 فیصد — جو اپریل میں ٹرمپ کی طرف سے دھمکی دی گئی 31 فیصد شرح سے زیادہ ہے، جبکہ لیختنسٹائن کی شرح کو 37 فیصد سے کم کر کے 15 فیصد کر دیا گیا۔ جمعرات کی رات کے حکم نامے میں درج نہ کیے گئے ممالک پر 10 فیصد بنیادی محصول عائد کیا جائے گا۔
تجارتی معاہدوں سے اتحادیوں میں کھلبلی
ٹرمپ نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران یورپی یونین، جاپان، جنوبی کوریا، انڈونیشیا اور فلپائن کے ساتھ تجارتی فریم ورک پر بات چیت کی — جس سے صدر کو یہ دعویٰ کرنے کا موقع ملا کہ دیگر ممالک ان کی دھمکیوں کے تحت معاہدے کر رہی ہیں۔
انہوں نے جمعرات کو کہا کہ دیگر ممالک کے ساتھ معاہدے موجود ہیں، لیکن انہوں نے ان کے نام بتانے سے گریز کیا۔
جمعرات کا دن ایک واضح تناؤ کے احساس کے ساتھ شروع ہوا۔ یورپی یونین 15 فیصد محصول کے معاہدے پر ایک تحریری معاہدے کا انتظار کر رہی تھی۔ سوئٹزرلینڈ اور ناروے ان درجنوں ممالک میں شامل تھے جنہیں ان کی شرح محصول کا علم تک نہ تھا جبکہ ٹرمپ نے جمعرات کی صبح ایک فون کال کے بعد میکسیکو کے محصولات کو 90 دن کی بات چیت کی مدت کے لیے 25 فیصد پر رکھنے پر اتفاق کیا۔
یورپی رہنما ٹرمپ کے سامنے جھکنے کے تاثر پر تنقید کا سامنا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ صرف بات چیت کا آغاز ہے اور روس کے خلاف یوکرین کی جنگ میں امریکہ کی حمایت برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔
کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی پہلے ہی اشارہ دے چکے ہیں کہ ان کا ملک اب امریکہ پر اتحادی کے طور پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اور ٹرمپ نے جمعرات کو ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔
قانونی امتحان کا سامنا
بدھ کو ٹرمپ کی طرف سے اعلان کردہ 25 فیصد محصول کے ساتھ، بھارت اب چین سے مینوفیکچرنگ کو منتقل کرنے کی کوششوں سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جبکہ ٹرمپ انتظامیہ نے چین کی مینوفیکچرنگ کی بالادستی کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اس ملک کے ساتھ طویل تجارتی مذاکرات میں بھی مصروف ہے، جس پر 30 فیصد محصول عائد ہے اور وہ امریکہ پر 10 فیصد جوابی شرح عائد کر رہا ہے۔
بڑی کمپنیاں ہفتے کے آغاز میں خبردار کر رہی تھیں کہ محصولات انہیں مالی طور پر دباؤ میں ڈالنا شروع کر دیں گے۔ فورڈ موٹر کمپنی نے کہا کہ اس کے تخمینے کے مطابق امسال محصولات سے 2 بلین ڈالر کے نقصان کی توقع ہے۔ فرانسیسی سکن کیئر کمپنی یون-کا ملازمتوں کی منجمدی، سرمایہ کاری میں کمی اور قیمتوں میں اضافے کی وارننگ دے رہی ہے۔
کیا ٹرمپ کے نئے محصولات قانونی چیلنج سے بچ سکیں گے؟
وفاقی ججوں نے جمعرات کو ٹرمپ کے 1977 کے قانون کے استعمال پر شکوک کا اظہار کیا تاکہ دیرینہ امریکی تجارتی خسارے کو قومی ہنگامی حالت قرار دیا جا سکے جو تقریباً ہر ملک پر محصولات کو جائز قرار دیتا ہے۔
فیڈرل نظام کے امریکی کورٹ آف اپیلز کے جج ٹوڈ ہیوز نے انتظامیہ کی نمائندگی کرنے والے جسٹس ڈیپارٹمنٹ کے وکیل سے کہا، 'آپ ایک غیر محدود اختیار مانگ رہے ہیں۔'
ججوں نے فوری طور پر فیصلہ نہیں دیا، اور توقع ہے کہ یہ کیس بالآخر سپریم کورٹ تک پہنچے گا۔
ٹرمپ وائٹ ہاؤس نے محصولات سے حاصل ہونے والی وفاقی آمدنی میں اضافے کو بجٹ خسارے کو کم کرنے کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے، اس سال اب تک 127 بلین ڈالر کسٹمز اور ڈیوٹیز میں جمع کیے گئے ہیں — جو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 70 بلین ڈالر زیادہ ہیں۔