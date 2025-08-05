وسطی میکسیکو کی ریاست گواناجوآٹو کے حکام کا کہنا ہے کہ ایراپواتو بلدیہ میں واقع ایک جگہ سے 32 لاشیں ملی ہیں اور ان میں سے تقریبا نصف کی شناخت کر لی گئی ہے۔
گواناجوآٹو کے ریاستی استغاثہ کے دفتر نے پیر کے روز ایکس کے ذریعے بتایا کہ یہ لاشیں میکسیکو سٹی کے شمال مغرب میں تقریبا 320 کلومیٹر کے فاصلے پر ایراپواٹو کے شمال میں لا کیلیرا کی کمیونٹی میں واقع ایک جگہ پر خفیہ قبروں سے ملی ہیں۔
استغاثہ کا کہنا ہے کہ فرانزک ٹیمیں 30 جولائی سے جائے وقوعہ پر کام کر رہی تھیں۔ حکام باقی لاشوں کی شناخت کے لیے کام کر رہے ہیں۔
یہ دریافت ایراپواٹو میں ایک اسٹریٹ پارٹی کے دوران فائرنگ کے واقعے کے دو ماہ سے بھی کم عرصے بعد سامنے آئی ہے جس میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
گواناجوآٹو کو حالیہ برسوں میں مسلسل تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ طاقتور جلیسکو نیو جنریشن کارٹل مقامی سانتا روزا ڈی لیما منظم جرائم کے گروہ سے لڑ رہا ہے۔
ریاست میں جنوری سے جولائی تک 1500 سے زیادہ قتل ریکارڈ کیے گئے۔
منظم جرائم پیشہ گروہ اکثر اپنے متاثرین کو خفیہ قبروں میں دفن کرتے ہیں۔
میکسیکو کی حکومت کے لاپتہ افراد کی موجودہ تعداد ایک لاکھ 32 ہزار کے لگ بھگ ہے۔