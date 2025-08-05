دنیا
2 منٹ پڑھنے
میکسیکو میں 32 نعشیں بازیاب،متعدد کی شناخت ہو گئی
وسطی میکسیکو کی ریاست گواناجوآٹو کے حکام کا کہنا ہے کہ ایراپواتو بلدیہ میں واقع  ایک جگہ سے 32 لاشیں ملی ہیں اور ان میں سے تقریبا نصف کی شناخت کر لی گئی ہے
میکسیکو میں 32 نعشیں بازیاب،متعدد کی شناخت ہو گئی
/ AP
5 اگست 2025

وسطی میکسیکو کی ریاست گواناجوآٹو کے حکام کا کہنا ہے کہ ایراپواتو بلدیہ میں واقع  ایک جگہ سے 32 لاشیں ملی ہیں اور ان میں سے تقریبا نصف کی شناخت کر لی گئی ہے۔

گواناجوآٹو کے ریاستی  استغاثہ کے دفتر نے پیر کے روز ایکس کے ذریعے بتایا کہ یہ لاشیں میکسیکو سٹی کے شمال مغرب میں تقریبا 320 کلومیٹر کے فاصلے پر ایراپواٹو کے شمال میں لا کیلیرا کی کمیونٹی میں واقع ایک  جگہ  پر خفیہ قبروں سے ملی ہیں۔

استغاثہ کا کہنا ہے کہ فرانزک ٹیمیں 30 جولائی سے جائے وقوعہ پر کام کر رہی تھیں۔ حکام باقی لاشوں کی شناخت کے لیے کام کر رہے ہیں۔

یہ دریافت ایراپواٹو میں ایک اسٹریٹ پارٹی کے دوران فائرنگ کے واقعے کے دو ماہ سے بھی کم عرصے بعد سامنے آئی ہے جس میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔

recommended

گواناجوآٹو کو حالیہ برسوں میں مسلسل تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ طاقتور جلیسکو نیو جنریشن کارٹل مقامی سانتا روزا ڈی لیما منظم جرائم کے گروہ سے لڑ رہا ہے۔

 ریاست میں جنوری سے جولائی تک 1500 سے زیادہ قتل ریکارڈ کیے گئے۔

منظم جرائم پیشہ گروہ اکثر اپنے متاثرین کو خفیہ قبروں میں دفن کرتے ہیں۔

میکسیکو کی حکومت کے لاپتہ افراد کی موجودہ تعداد ایک لاکھ 32 ہزار کے لگ بھگ ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us