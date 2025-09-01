پاکستان
2 منٹ پڑھنے
شمالی پاکستان میں آرمی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 5 افراد ہلاک
پاکستان کے شمالی علاقے میں فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں اس میں سوار دو پائلٹ اور تین تکنیکی ماہرین ہلاک ہو گئے ہیں۔
شمالی پاکستان میں آرمی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 5 افراد ہلاک
/ AA
1 ستمبر 2025

پاکستان کے شمالی علاقے میں فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں اس میں سوار دو پائلٹ اور تین تکنیکی ماہرین ہلاک ہو گئے ہیں۔

علاقائی حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر بظاہر تکنیکی خرابی کی وجہ سے گلگت بلتستان کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا اور پھر اس میں آگ لگ گئی۔

 انہوں نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں  البتہ اتنا کہا کہ حکام تحقیقات کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اس ہیلی کاپٹر کو گلگت بلتستان کی حکومت حالیہ بارشوں اور سیلاب کے بعد امدادی کاموں کے لیے استعمال کر رہی  تھی جو  ایک نئے  ہیلی پیڈ پر ٹیسٹ لینڈنگ کر رہا تھا۔

مجّوزہ

حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور اپنی کارروائیاں شروع کر دیں۔

حادثے کی وجوہات کے بارے میں فوری طور پر کچھ نہیں کہا گیا تاہم گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان نے تکنیکی خرابی کا حوالہ دیا۔

گزشتہ ماہ سیلاب سے متاثرہ شمال مغربی باجوڑ کے علاقے میں امدادی سامان لے جانے والا ہیلی کاپٹر خراب موسم میں گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں اس میں سوار تمام پانچ افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ ستمبر 2024 میں بھی  ایک اور ہیلی کاپٹر انجن فیل ہونے کی وجہ سے شمال مغربہ  علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں چھ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us