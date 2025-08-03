دنیا
2 منٹ پڑھنے
روس:تیل کے گودام پر یوکرین کا حملہ،ہولناک آگ بھڑک اٹھی
روس کے گورنر وینیامین کونڈراتیف نے ٹیلی گرام میسجنگ ایپ پر کہا ہے کہ روس کے شہر سوچی میں تیل کے ایک ڈپو میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش میں 120 سے زائد فائر فائٹرز کام کر رہے ہیں
روس:تیل کے گودام پر یوکرین کا حملہ،ہولناک آگ بھڑک اٹھی
/ AP
3 اگست 2025

روس کے گورنر وینیامین کونڈراتیف نے ٹیلی گرام میسجنگ ایپ پر کہا ہے کہ روس کے شہر سوچی میں تیل کے ایک ڈپو میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش میں 120 سے زائد فائر فائٹرز کام کر رہے ہیں۔

روس کی خبر رساں ایجنسی آر آئی اے نے اتوار کے روز ہنگامی حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ کراسنودار علاقے میں، جہاں سوچی واقع ہے، 2000 مکعب میٹر کی گنجائش والے ایندھن کے ٹینک میں آگ لگ گئی۔

روس کی سول ایوی ایشن اتھارٹی روزاویاتسیا نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ فضائی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سوچی کے ہوائی اڈے پر پروازیں روک دی گئی ہیں۔

کونڈراتیف کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ساحلی شہر کے ایڈلر ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے اور یہ یوکرین کی جانب سے روس کے اندر انفراسٹرکچر کے حوالے سے تازہ ترین حملہ ہوگا جسے کیف ماسکو کی جنگی کوششوں میں کلیدی اہمیت کا حامل سمجھتا ہے۔

recommended

گزشتہ ماہ کے اواخر میں یوکرین کے ایک ڈرون حملے میں ایڈلر ضلع میں ایک شخص ہلاک ہوا تھا، لیکن سوچی پر حملے، جس نے 2014 کے اولمپک سرمائی کھیلوں کی میزبانی کی تھی، فروری 2022 میں شروع ہونے والی جنگ میں بہت کم ہوئے ہیں۔

بحیرہ اسود پر کراسنودار کا علاقہ کراسنودار شہر کے قریب ایلسکی ریفائنری کا گھر ہے ، جو جنوبی روس میں سب سے بڑا ہے اور یوکرین کے ڈرون حملوں کا اکثر نشانہ بنتا ہے۔

یوکرین کے دارالحکومت کی فوجی انتظامیہ کے مطابق اتوار کے روز جنوبی روس کے علاقے ورونز کے گورنر نے کہا تھا کہ یوکرین کے ڈرون حملے میں ایک خاتون زخمی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں متعدد مقامات پر آگ لگ گئی جبکہ روس نے کیف پر میزائل حملہ کیا۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us