تھائی لینڈ کی فوجداری عدالت سابق وزیر اعظم تھاکسن شناوترا سے متعلق شاہی توہین کے ایک ہائی پروفائل کیس کا فیصلہ سنائے گی، جو طاقتور شیناوترا خاندان سے متعلق آنے والے کئی فیصلوں میں سے پہلا فیصلہ ہے۔
76سالہ تھاکسن پر الزام ہے کہ انہوں نے 2015 میں خود ساختہ جلاوطنی کے طویل عرصے کے دوران ایک میڈیا انٹرویو میں دیے گئے تبصروں پر 15 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔
یہ معاملہ شاہی فوج کی شکایت پر مبنی ہے جس نے تھاکسن اور ان کی بہن ینگ لک شناوترا دونوں کو 2006 اور 2014 میں بغاوت کے ذریعے عہدے سے بے دخل کر دیا تھا۔
تھاکسن کا مقدمہ 280 سے زائد حالیہ مقدمات میں سب سے زیادہ پروفائل کیس ہے، جس کے بارے میں انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ اسے اختلاف رائے کو خاموش کرنے اور سیاسی حریفوں کو نظر انداز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جو تاجِ شاہی کی حفاظت کے لئے ضروری قانون کا دفاع بھی کرتے ہیں۔
استغاثہ اور تھاکسن دونوں جمعے کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔
پچھلے مہینے اس معاملے کے بارے میں پوچھے جانے پر تھاکسن نے کہا تھا کہ میں بے فکر ہوں۔
یہ فیصلہ تھاکسن کی بیٹی، وزیر اعظم پیتونگٹرن شناوترا سے متعلق ایک اور فیصلے سے ایک ہفتہ قبل سامنے آیا ہے جو صرف ایک سال سے اس عہدے پر ہیں۔
انہیں کمبوڈیا کے سابق رہنما ہن سین کے ساتھ ایک سفارتی بحران کے دوران لیک ہونے والی فون کال سے منسلک اخلاقیات کی مبینہ خلاف ورزی پر آئینی عدالت کی طرف سے ممکنہ برطرفی کا سامنا ہے۔
اگرچہ تھاکسن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے ، لیکن انہیں بڑے پیمانے پر حکمراں فیو تھائی پارٹی کے پیچھے طاقت کے طور پر دیکھا جاتا ہے ، جو گرتی ہوئی مقبولیت ، معاشی مشکلات اور کمبوڈیا کے ساتھ تناؤ سے دوچار ہے۔
تھاکسن 15 سال بیرون ملک رہنے کے بعد 2023 میں تھائی لینڈ واپس آئے تھے جہاں انہیں اختیارات کے ناجائز استعمال اور مفادات کے تصادم کے جرم میں آٹھ سال قید کی سزا سنائی گئی تھی جسے بعد میں شاہی معافی کے ذریعے کم کرکے ایک سال کر دیا گیا تھا۔
انہوں نے جیل میں وقت نہیں گزارا بلکہ انہیں طبی بنیادوں پر پولیس اسپتال کے وی آئی پی ونگ میں منتقل کیا گیا جہاں وہ پیرول پر رہائی سے قبل چھ ماہ تک رہے۔
عدالت عالیہ اگلے ماہ فیصلہ کرے گی جس کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم کو واپس جیل بھیجا جا سکتا ہے۔