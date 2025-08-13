پاکستان
2 منٹ پڑھنے
اسلام آباد: پاک -امریکہ مذاکرات،انسداد دہشت گردی پر تعاون کے عزم کا اظہار
پاکستان اور امریکہ نے انسداد دہشت گردی مذاکرات کا تازہ ترین دور اسلام آباد میں منعقد کیا ہے، جس میں "ہر قسم کی دہشت گردی " کا مقابلہ کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا ہے
13 اگست 2025

پاکستان اور امریکہ نے انسداد دہشت گردی مذاکرات کا تازہ ترین دور اسلام آباد میں منعقد کیا ہے، جس میں "ہر قسم کی دہشت گردی " کا مقابلہ کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔

اجلاس کی مشترکہ صدارت اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے خصوصی مشیر  نبیل منیر اور امریکی امور  خارجہ کے قائم مقام رابطہ افسر برائے انسداد دہشت گردی گریگوری ڈی لوگرفو نے کی۔

فریقین نے بلوچستان لبریشن آرمی (بی ایل اے)، داعش اور تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے دہشت گرد گروہوں کے خطرات کے خلاف موثر حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔

امریکی وفد نے علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گرد گروہوں پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی تعریف کی۔

واشنگٹن نے خضدار میں جعفر ایکسپریس بم دھماکے اور اسکول بس دھماکے سمیت حالیہ حملوں میں شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانوں کے ضیاع پر بھی تعزیت کا اظہار کیا۔

اس مکالمے میں ادارہ جاتی فریم ورک کو بڑھانے اور سلامتی کے چیلنجوں سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی اہمیت پر بات چیت کی گئی۔

فریقین نے دہشت گردی کے مقاصد کے لئے ابھرتی ہوئی ٹکنالوجیوں کے استعمال کا مقابلہ کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔

شرکاء نے انسداد دہشت گردی کے پائیدار اور موثر طریقوں کو فروغ دینے کے لئے اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز میں مل کر کام کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔

پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ شراکت داری پر زور دیتے ہوئے فریقین نے کہا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور امن و استحکام کو فروغ دینے کے لئے پائیدار اور منظم روابط ضروری ہیں۔

 

