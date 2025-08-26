کینیڈا کی فوٹو جرنلسٹ ویلری زنک نے اپنے ذاتی فیس بک پیج پر اعلان کیا ہے کہ وہ آٹھ سال تک خبر رساں ادارے روئٹرز سے استعفیٰ دے رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اب اس ایجنسی کے لیے کام نہیں کر سکتیں جس پر وہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے صحافیوں کے منظم قتل کا جواز پیش کرنے کا الزام لگاتی ہیں۔
زینک، جن کا کام نیویارک ٹائمز، الجزیرہ اور شمالی امریکہ، یورپ اور ایشیا کے اداروں نے شائع کیا ہے،انہوں نے کہا کہ اکتوبر 2023 میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں قتل عام کے آغاز کے بعد سے اب تک 246 صحافیوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔
انہوں نے پلٹزر انعام یافتہ الجزیرہ کے نامہ نگار انس الشریف کا حوالہ دیا جو 10 اگست کو غزہ میں اپنے عملے کے ساتھ مارے گئے تھے۔
زینک نے لکھا کہ روئٹرز نے اسرائیل کے اس بے بنیاد دعوے کو شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ الشریف حماس کا کارکن تھا اور یہ ان گنت جھوٹوں میں سے ایک ہے جسے رائٹرز جیسے ذرائع ابلاغ نے فرض شناسی اور باوقار انداز میں دہرایا ہے۔
انہوں نے اپنے ہی عملے کے قتل پر رائٹرز کے ردعمل کی بھی مذمت کی۔
گزشتہ روز ناصر اسپتال پر اسرائیلی حملے میں ہلاک ہونے والے 20 افراد میں کیمرہ مین حسام المصری بھی شامل تھے۔
زنک نے اسے 'ڈبل ٹیپ' حملہ قرار دیا ہے جو ابتدائی حملہ ایک شہری مقام پر کیا گیا تھا جس کے بعد دوسرا حملہ کیا گیا جس میں طبی عملے، امدادی کارکنوں اور صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا۔
انھوں نے صحافی جیریمی اسکاہل کی اس تنقید کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 'نیویارک ٹائمز سے لے کر رائٹرز تک ہر بڑے ادارے نے اسرائیلی پروپیگنڈے، جنگی جرائم کو ختم کرنے اور متاثرین کو غیر انسانی طور پر ہراساں کرنے کے لیے کنویئر بیلٹ کا کام کیا ہے۔'
زینک نے دلیل دی کہ بغیر تصدیق کے اسرائیلی فوجی دعووں کو دہرا کر مغربی میڈیا نے "پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، کوریا، ویتنام، افغانستان، یوگوسلاویہ اور یوکرین کے مقابلے میں زمین کی ایک چھوٹی سی پٹی پر دو سالوں میں زیادہ صحافیوں کا قتل ممکن بنایا ہے۔
زینک کا کہنا ہے کہ وہ 'گہری شرمندگی اور غم' کے بغیر رائٹرز کا پریس پاس نہیں پہن سکتیں۔
انہوں نے غزہ کے صحافیوں کے اعزاز میں اپنے کام کو ری ڈائریکٹ کرنے کا وعدہ کیا، جنہیں انہوں نے "اب تک کا سب سے بہادر اور بہترین" قرار دیا۔
عالمی سطح پر مذمت
پیر کے روز اسرائیل نے خان یونس کے ناصر اسپتال پر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں ڈاکٹروں اور صحافیوں سمیت کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
ہلاک ہونے والوں میں الجزیرہ کے محمد سلمہ، رائٹرز کے کیمرہ مین حسام المصری، اے پی فری لانسر مریم ابو دقا، احمد ابو عزیز اور معاذ ابو طحہ شامل ہیں۔
فلسطینی جرنلسٹس سنڈیکیٹ نے اسے "آزاد میڈیا کے خلاف کھلی جنگ" قرار دیا ہے جبکہ اقوام متحدہ کی نمائندہ فرانسسکا البانیز نے ریاستوں پر زور دیا ہے کہ وہ "ناکہ بندی کو توڑیں، اسلحے پر پابندی عائد کریں، پابندیاں عائد کریں۔"
البانیز نے دنیا کے تمام صحافیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے بہادر فلسطینی ساتھیوں کے قتل عام کے خلاف آواز بلند کریں اور نسل کشی کو دستاویزی شکل دیں۔
کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو "پریس پر مسلسل غیر قانونی حملوں" کے لئے اسرائیل کا احتساب کرنا چاہئے۔
اسرائیل کے اتحادیوں نے تشویش کا اظہار کیا۔
فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں نے ان حملوں کو 'ناقابل برداشت' قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صحافیوں کو ہر حال میں تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔
جرمنی اور اسپین نے اس معاملے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 'خوفزدہ' ہیں۔
ترکیہ، قطر، ایران، مصر اور سعودی عرب نے میڈیا اور طبی کارکنوں کے قتل کو جنگی جرائم قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔
جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں کہا گیا کہ یہ پریس کی آزادی پر حملہ ہے۔
الجزیرہ کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں ہلاک ہونے والے صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کی تعداد کم از کم 273 ہو گئی ہے۔