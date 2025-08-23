صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ روس-امریکہ تعلقات میں "سرنگ کے آخر میں روشنی" دکھائی دے رہی ہے اور دونوں ممالک آرکٹک اور الاسکا میں ممکنہ مشترکہ منصوبوں پر بات کر رہے ہیں۔
جمعہ کے روز ایک جوہری تحقیقاتی مرکز کے دورے کے دوران، روسی صدر نے امید ظاہر کی کہ تعلقات حالیہ کشیدگی سے بحال ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے 15 اگست کو الاسکا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی سربراہی ملاقات کا حوالہ دیا، جہاں دونوں فریق یوکرین جنگ کے خاتمے کے معاہدے کا اعلان کرنے میں ناکام رہے لیکن وسیع تر تعاون میں دلچسپی کا اشارہ دیا۔
پوتن نے کہا، "صدر ٹرمپ کی آمد کے ساتھ، مجھے لگتا ہے کہ آخر کار سرنگ کے آخر میں روشنی نظر آئی ہے۔ اور اب الاسکا میں ہماری ایک بہت اچھی، بامعنی اور صاف گو ملاقات ہوئی۔"
انہوں نے مزید کہا، "اب اگلے اقدامات امریکہ کی قیادت پر منحصر ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ موجودہ صدر ٹرمپ کی قیادت کی خصوصیات اس بات کی ضمانت ہیں کہ تعلقات بحال ہو جائیں گے۔"
ممکنہ تعاون
پوتن نے ممکنہ تعاون کی تفصیلات فراہم نہیں کیں لیکن کہا کہ روس آرکٹک میں "وسیع پیمانے کے" معدنی ذخائر اور الاسکا میں مواقع دیکھتا ہے۔ انہوں نے روسی مائع قدرتی گیس کے پروڈیوسر نوواٹیک کی سرگرمیوں کو اجاگر کیا اور امریکی کمپنیوں کو شمولیت کی تجویز دی۔
پوتن نے کہا، "ہم، ویسے، امریکی شراکت داروں کے ساتھ اس علاقے میں مل کر کام کرنے کے امکان پر بات کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف ہمارے آرکٹک زون میں، بلکہ الاسکا میں بھی۔"
"ہمارے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ اور یہ ہمارے شراکت داروں، بشمول امریکہ کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں۔"
روس اور امریکہ دونوں نے اشارہ دیا ہے کہ اگر تعلقات معمول پر آ جائیں تو اقتصادی امکانات موجود ہیں، خاص طور پر توانائی کی ترقی اور آرکٹک شپنگ میں۔ تاہم، تعلقات یوکرین جنگ کی وجہ سے سرد جنگ کے بعد کی کم ترین سطح پر ہیں، جو اب اپنے چوتھے سال میں ہے۔
الاسکا سربراہی اجلاس میں، ٹرمپ اور پوتن جنگ بندی پر متفق نہیں ہو سکے، اور یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے فوجی انخلاء کے بدلے محاذ کو منجمد کرنے کی ماسکو کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ پھر بھی، دونوں رہنماؤں نے مسلسل بات چیت کے لیے آمادگی کا اشارہ دیا۔
ماسکو کے لیے، جمعہ کے بیانات نے توانائی اور کاروباری مواقع کو سیاسی تنازعات سے الگ کرنے کی آمادگی کی عکاسی کی، اور یہ اعتماد ظاہر کیا کہ دونوں صدور کے ذاتی تعلقات تعلقات کی بحالی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔
دریں اثنا، ٹرمپ نے جمعہ کو کہا کہ زیلنسکی-پوتن سربراہی اجلاس کا انعقاد "تیل اور سرکہ" کو ملانے جتنا مشکل ہے۔
انہوں نے صحافیوں کو بتایا، "ہم دیکھیں گے کہ پوتن اور زیلنسکی ایک ساتھ کام کریں گے یا نہیں۔ آپ جانتے ہیں، یہ تھوڑا سا تیل اور سرکہ جیسا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات نہیں رکھتے، ظاہر ہے۔"
ٹرمپ نے مزید کہا، "ہم دیکھیں گے" کہ آیا انہیں کسی ایسے اجلاس میں شرکت کی ضرورت ہوگی۔