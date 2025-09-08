دنیا
1 منٹ پڑھنے
بعض یورپی رہنما جلد ہی امریکہ آئیں گے:ٹرمپ
امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے  گزشتہ روز کہا ہے کہ یورپی رہنما پیر یا منگل کو امریکہ کا دورہ کریں گے تاکہ روس اور یوکرین کی جنگ کو حل کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔
بعض یورپی رہنما جلد ہی امریکہ آئیں گے:ٹرمپ
/ Reuters
8 ستمبر 2025

امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے  گزشتہ روز کہا ہے کہ یورپی رہنما پیر یا منگل کو امریکہ کا دورہ کریں گے تاکہ روس اور یوکرین کی جنگ کو حل کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ 

نیو یارک  میں یو ایس اوپن سے واپسی کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ جلد ہی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بات کریں گے۔ 

ٹرمپ نے کہا کہ کچھ یورپی رہنما پیر یا منگل کو انفرادی طور پر ہمارے ملک آ رہے ہیں۔

مجّوزہ

یہ واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور وائٹ ہاؤس نے فوری طور پر مزید تفصیلات کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ 

جب صحافیوں نے اتوار کی رات روس کے ایک بڑے فضائی حملے کے بارے میں  ٹرمپ سے پوچھا  تو انہوں نے    کہا کہ وہ روس اور یوکرین کی جنگ کی صورتحال سے خوش نہیں ہیں لیکن انہوں نے ایک بار پھر اس اعتماد کا اظہار کیا کہ جنگ جلد ہی حل ہو جائے گی۔ 

ٹرمپ نے کہا کہ روس اور یوکرین کی صورت حال ہم  حل  کریں  گے ۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us