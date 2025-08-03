اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز جنوبی غزہ میں فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی (پی آر سی ایس) کے صدر دفتر پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں عملے کا ایک رکن ہلاک ہوگیا۔
فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی (پی آر سی ایس) کے ایک ملازم ہلاک اور تین دیگر زخمی ہو گئے جب اسرائیلی فورسز نے خان یونس میں سوسائٹی کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا، جس سے عمارت کی پہلی منزل پر آگ بھڑک اٹھی۔
پی آر سی ایس نے ایک بیان میں کہا کہ ہڑتال نے عمارت کی پہلی منزل کو نشانہ بنایا، جس سے اس میں آگ لگ گئی اور کافی نقصان ہوا۔
یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکی سفیر اسٹیو وٹکوف نے غزہ کا دورہ کیا اور تباہ حال فلسطینی علاقے میں خوراک کے حصول کی کوششوں کا جائزہ لیا جہاں حالیہ دنوں میں بھوک اور فاقہ کشی سے اموات میں اضافہ ہوا ہے۔
غزہ اس وقت بڑے پیمانے پر قحط کے دہانے پر ہے۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے سربراہ کیو ڈونگیو کے مطابق لوگ بھوک سے نہیں مر رہے ہیں کیونکہ خوراک دستیاب نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ رسائی بند ہے، مقامی زرعی خوراک کا نظام تباہ ہو چکا ہے، اور خاندان اب بنیادی ذریعہ معاش بھی برقرار نہیں رکھ سکتے۔
اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر وحشیانہ حملہ کیا ہے جس میں 60 ہزار 300 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔
مسلسل بمباری نے انکلیو کو تباہ کر دیا ہے اور خوراک کی قلت کا سبب بنا ہے۔