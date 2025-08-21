ایشیا
2 منٹ پڑھنے
افغان سرزمین کو ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا:طالبان
افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بدھ کے روز اپنے چینی ہم منصب وانگ یی کے ساتھ بات چیت کے دوران اس بات پر زور دیا ہے کہ ملک کی سرزمین کبھی بھی اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی
افغان سرزمین کو ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا:طالبان
/ Others
21 اگست 2025

افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بدھ کے روز اپنے چینی ہم منصب وانگ یی کے ساتھ بات چیت کے دوران اس بات پر زور دیا ہے کہ ملک کی سرزمین کبھی بھی اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی۔

افغان وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین، افغانستان اور پاکستان کے اعلیٰ سفارتکاروں کے درمیان سہ فریقی اجلاس سے قبل وانگ اور متقی نے دو طرفہ ملاقات کی جس میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے افغانستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے بارے میں عملی تجاویز" پیش کیں، خاص طور پر نقل و حمل، بینکاری اور متوازن تجارت کے شعبوں میں۔

افغان بیان کے مطابق، وانگ نے کابل کے ساتھ تعلقات کو "ترقی پذیر" قرار دیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کی توسیع کو قابل ذکر قرار دیا۔

وانگ نے کہاکہ دونوں ممالک کے متعلقہ ادارے  برآمدات کو مزید بڑھانے کے لئے کام کر رہے ہیں۔

 انہوں نے مزید کہا کہ بیجنگ بیلٹ اینڈ روڈ انیشی ایٹو (بی آر آئی) کی حمایت کرنے کا خواہاں ہے۔

مجّوزہ

قابل ذکر ہے کہ بیجنگ نے بی آر آئی کے فلیگ شپ منصوبے چین پاکستان اقتصادی راہداری کو افغانستان تک توسیع دینے پر زور دیا ہے۔

کابل پہلی کثیر الجہتی سفارتی پیش رفت کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں چین، پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ سفارت کار  یکجا  ہو رہے ہیں۔

اگست 2021 میں طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد سے عبوری افغان انتظامیہ کو صرف روس نے باضابطہ طور پر تسلیم کیا ہے۔

کابل کی وزارت خارجہ کے ترجمان حافظ ضیاء احمد نے امریکی سوشل میڈیا کمپنی ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ سہ فریقی اجلاس کے دوران سیاسی، علاقائی اور اقتصادی تعاون سمیت متعدد سفارتی موضوعات پر جامع بات چیت ہوگی۔ 

چین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کا آخری دور مئی میں چین میں ہوا تھا۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us