Umoja wa Afrika ulisema siku ya Jumamosi mkataba wa amani uliotiwa saini kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo na Rwanda ni "hatua muhimu" katika kuleta amani katika eneo hilo lenye machafuko makubwa.

Kwa zaidi ya miaka 30 Mashariki mwa DRC imekumbwa na vita, ambavyo vimeongezeka katika miaka ya hivi karibuni na kusonga mbele kwa wanamgambo wenye silaha wanaoungwa mkono na Rwanda.

Taarifa ilisema mkuu wa Kamisheni ya AU Mahmoud Ali Youssouf, ambaye alishuhudia kutiwa saini kwa makubaliano hayo mjini Washington siku ya Ijumaa, "alikaribisha hatua hii muhimu na kupongeza juhudi zote zinazolenga kuendeleza amani, utulivu na maridhiano katika eneo hilo".

Ilisema "alithamini jukumu la kujenga na la kuunga mkono lililofanywa na Marekani na Jimbo la Qatar katika kuwezesha mazungumzo na makubaliano ambayo yalisababisha maendeleo haya".

Jukumu la Rwanda

Makubaliano hayo yanakuja baada ya M23, kikosi cha waasi kinachoungwa mkono na Rwanda, kuvuka eneo lenye utajiri mkubwa wa madini mashariki mwa DRC mwaka huu, na kuteka eneo kubwa ukiwemo mji muhimu wa Goma.

Mkataba huo hauangazii kwa uwazi mafanikio ya M23 katika eneo lililoharibiwa na miongo kadhaa ya vita vya ndani lakini unataka Rwanda kukomesha "hatua za kujihami" ilizochukua.

Rwanda imekana kutoa msaada wa kijeshi wa M23 lakini imetaka kukomeshwa kwa kundi jingine lenye silaha, Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), ambalo lilianzishwa na Wahutu wa kabila lililohusika na mauaji ya Watutsi katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda.

Mkataba huo unatoa wito wa "kukatwa makali " kwa FDLR.