na Charles Mgbolu

Waigizaji na watengenezaji filamu kutoka barani kote walipiga picha kwenye zulia jekundu la Tuzo la 19 la Africa Movie Academy Awards (AMAA) Jumapili Oktoba 29 wakiwa wamevalia gauni na Nguo za jioni zinazometa na tuxedo nadhifu kusherehekea mwaka mwingine wa mafanikio makubwa kwa tasnia ya filamu Afrika.

Washindi hao walitoka barani kote huku Sarehe iliyotayarishwa na mtengenezaji wa filamu kutoka Senegali Moussa Sène Absa akishinda kitengo cha Filamu Bora huku mtayarishaji na mtayarishaji wa Filamu ya Burkinabe Apolline Traoré akishinda mwongozaji bora wa kazi zake huko Sira.

Msanii wa filamu kutoka Nigeria C.J. 'Fiery' Obasi Mami Wata alishinda tuzo nyingi zaidi - Tuzo ya Sinema Bora zaidi, Tuzo la Bodi ya Wachunguzi wa Filamu na Video Afrika kwa Filamu Bora ya Nigeria na Mafanikio Bora katika Kufanya-Up.

Washindi wengine Kunle Afolanyan’s Anikulapo, ambayo ilishinda Tuzo ya Ousmane Sembene ya Filamu Bora katika Lugha ya Kiafrika huku Jude Idada, mkurugenzi wa Kofa akishinda Tuzo la Michael Anyiam Osigwe la Filamu Bora na Muongozaji Mzaliwa wa Afrika Anayeishi Nje ya Nchi.

Muigizaji bora katika nafasi ya kwanza alienda kwenye reality show ya Nigeria alianza kuigiza Tobi Bakre huku Mwigizaji Bora wa kike akienda kwa mwigizaji mahiri wa Nigeria Nse Ikpe-Etim.

Katika kitengo ya uhuishaji “Jabari,” iliyotayarishwa na studio ya uhuishaji yenye makao yake makuu nchini Ghana ya AnimaxFYB Studios, ilishinda Tuzo ya Jubril Malaifia ya Uhuishaji Bora.

Akipiga picha na binti yake mpya na tuzo kando yake, Tobi Bakre alitoa pongezi kwa washauri waliomlea katika taaluma hiyo.

''Shukrani za pekee kwa kila mtu ambaye amekuwa sehemu ya safari yangu tangu kuanzishwa. Kila mtu Mungu amemtumia kufanya haya yote kuwa kweli! Naomba Mungu akubariki! na naomba kila utakachogusa kigeuke kuwa Dhahabu!!! Tumeshinda tumeshinda!!!! Africa we are here'' aliandika kwenye posti hiyo kwenye Instagram.

C.J. 'Fiery' Obasi' pia alitoa pongezi kwenye Instagram akiitaja tuzo hiyo kuwa ya heshima.

Aliandika: ''Ni heshima sana kwa MAMI WATA kuwakilisha Nigeria kwa kitengo cha Sifa za Kimataifa. Nashukuru timu yangu, waigizaji wangu wote na wafanyakazi, ambao walisimama nasi na kupigana nasi, ninawapenda!''

Tuzo za Africa Movie Academy Awards hutolewa kila mwaka ili kutambua ubora miongoni mwa wataalamu wanaofanya kazi katika, au wataalamu wasio Waafrika ambao wamechangia, tasnia ya filamu Afrika. Pia inalenga kuheshimu na kukuza ubora katika tasnia ya filamu za Kiafrika, na pia kuunganisha bara la Afrika kupitia sanaa na utamaduni.

Ilianzishwa na msanii mkongwe wa filamu wa Nigeria marehemu Peace Anyiam-Osigwe, ambaye kwa masikitiko makubwa alifariki Januari mwaka huu.