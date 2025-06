AFRIKA 5 dk kusoma Nigeria inayoathiriwa na mafuriko yatafuta suluhisho la kudumu kwa ukosefu wa maji Tatizo la maji nchini Nigeria limekuwa likizidi kila uchao, kwani miundombinu iliyopo imefanya watu kutegemea visima vya gharama kubwa ambavyo mara nyingi havina maji, hali inayowafanya kutegemea wafanyabiashara wanaouza maji. Sambaza

Lack of access to clean water fuels diseases such as cholera. / Reuters