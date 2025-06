Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DRC zinatarajiwa kutia saini makubaliano ya amani mjini Washington siku ya Ijumaa ili kumaliza mzozo mashariki mwa DRC ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu.

Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Rwanda na DRC watatia saini makubaliano hayo mjini Washington mbele ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Marco Rubio, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Tommy Pigott alisema.

Ikulu ya White House pia ilisema Trump atakutana na mawaziri hao katika Ofisi ya Oval.

Katika taarifa ya pamoja kabla ya kutiwa saini, nchi hizo tatu zilisema makubaliano hayo yatajumuisha "kuheshimu uadilifu wa ardhi na kukataza uhasama" pamoja na kupokonywa silaha kwa "makundi yote yenye silaha yasiyo ya serikali."

Kundi la waasi la M23 mwishoni mwa 2021 lilianzisha mashambulizi mapya ambayo yaliongezeka kwa kasi mapema mwaka huu, na kuteka maeneo makubwa ikiwa ni pamoja na mji muhimu wa mashariki mwa DRC wa Goma.

Serikali ya Kinshasa kwa muda mrefu imekuwa ikidai kuwa M23 inapokea msaada wa kijeshi kutoka Rwanda.

Rwanda imekanusha kuunga mkono moja kwa moja waasi hao lakini imetaka kukomeshwa kwa kundi jingine lenye silaha, Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR).

Makubaliano hayo yalifikiwa kupitia Qatar, mshirika wa mara kwa mara wa Marekani, na Massad Boulos, mfanyabiashara mwenye asili ya Lebanoni na baba mkwe wa Trump kupitia binti yake Tiffany aliyeteuliwa na rais kama mshauri mkuu wa Afrika.

Taarifa hiyo pia ilizungumzia "mfumo wa ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda" na mkutano ujao huko Washington unaowaleta pamoja Trump, Rais wa Rwanda Paul Kagame na Rais wa DRC Felix Tshisekedi.

"Tuzo ya amani"

Rais Donald Trump amepongeza diplomasia iliyosababisha makubaliano hayo na kulalamika hadharani kwamba hajapokea Tuzo ya Amani ya Nobel.

Makubaliano hayo yamechunguzwa kutokana na kutoeleweka kwake ikiwa ni pamoja na kipengele cha uchumi, huku utawala wa Trump ukiwa na shauku ya kushindana na China na kunufaika kutokana na utajiri mwingi wa madini katika eneo la mashariki lenye misukosuko la muda mrefu la DRC.

Usiku wa kuamkia utiaji saini huo, chombo cha habari cha Africa Intelligence kiliripoti kwamba mkataba huo unaitaka Rwanda kuondoa "hatua zake za kujihami" na kwa DRC kukomesha uhusiano wote na FDLR.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe alikanusha taarifa hizo kwenye chapisho la X.

“Kama ukweli maneno ‘Jeshi la Ulinzi la Rwanda’, ‘askari wa Rwanda’ au ‘kujitoa’ hayaonekani popote kwenye hati hiyo,” alisema.

Waziri wa Mambo ya Nje wa DRC Therese Kayikwamba Wagner, akiwa ziarani Washington mwezi Aprili kuanza mazungumzo ya haraka kuhusu mpango huo, alisema kuwa Rwanda inapaswa kulazimika kujiondoa katika nchi yake, ambayo imeharibiwa na miongo kadhaa ya vita.

Marekani imekuwa ikishinikiza kuwepo kwa mikataba ya madini na nchi zote mbili kama sharti la kuleta amani.