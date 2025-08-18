Boliviyada dərinləşən iqtisadi böhran və ictimai gərginlik fonunda keçirilən prezident və parlament seçkilərində ümumilikdə səkkiz namizəd mübarizə aparır. İlkin nəticələr ölkə tarixində ilk dəfə olaraq mərkəzçi və sağçı namizədlər arasında ikinci turun keçiriləcəyini göstərir.
Mərkəzçi Rodriqo Paz və sağçı Xorxe Kiroqa təxminən 20 illik sosialist hakimiyyət dövrünü sona çatdıraraq seçkilərin ikinci mərhələsinə vəsiqə qazanmağa hazırlaşır.
Qeyd edək ki, avqustun 17-də keçirilən seçkilər öncəsi bir çox siyasi ekspert hakim Solçu Sosializm Hərəkatı (MAS) Partiyasının 20 ildən sonra iqtidardan uzaqlaşdırılacağını proqnozlaşdırmışdı.
Təxminən 12,5 milyon əhalisi olan ölkədə qanunla səsvermə məcburi olduğundan, bu seçkilərdə 7,9 milyondan çox seçici iştirak edib.
Ali Seçki Komissiyasının sədri Oskar Hasentoyfelin açıqlamasına görə, seçki günü ciddi insident olmadan, dinc şəraitdə keçib.
“Ümumilikdə sülhpərvər bir gün oldu, bu prosesi poza biləcək hər hansı bir hadisə qeydə alınmadı”, – deyə komissiya sədri bildirib.