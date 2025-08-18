Avstraliya hökuməti avqustun 18-də (bu gün) İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahunun koalisiya hökumətində yer alan ifrat sağçı siyasətçi Simxa Rotmanın vizasını ləğv edib. Onun burada Avstraliya Yəhudi Assosiasiyası tərəfindən təşkil olunan tədbirdə çıxış etməsi planlanırdı. Tədbirin təşkilatçıları bu qərarı “antisemitik” addım kimi qiymətləndiriblər.
Lakin Avstraliya daxili işlər naziri Toni Berk bəyan edib ki, ölkəyə “separatizm” məqsədi ilə gələn şəxslərə icazə verilməyəcək. Nazir açıqlamasında deyib: “Əgər Avstraliyaya nifrət və separatizm mesajı yaymaq üçün gəlirsinizsə, sizi burada istəmirik. Avstraliya hər kəsin özünü təhlükəsiz hiss edə biləcəyi bir ölkə olaraq qalacaq.”
Həmçinin, viza ləğvi ilə birlikdə S.Rotmana üç il ərzində Avstraliyaya səfər qadağası da avtomatik tətbiq olunub.
Avstraliya Yəhudi Assosiasiyasının icraçı direktoru Robert Qreqori bildirib ki, S.Rotmanın səfərinin məqsədi antisemitizm ilə üzləşən Avstraliya yəhudi icması ilə həmrəylik nümayiş etdirmək idi. O, sosial şəbəkədə yayımladığı açıqlamada səfərin Yaxın Şərqdəki hazırkı hadisələrlə heç bir əlaqəsinin olmadığını vurğulayıb.
Bundan əlavə icraçı direktor R.Qreqori siyasətçi S.Rotmanın vizasının ləğvini “antisemitik addım” adlandıraraq, Avstraliya hökumətini yəhudi icması və İsraili hədəf aldığı üçün obsessiv davranmaqda ittiham edib.