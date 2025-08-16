LUFTA NË GAZA
Ushtria izraelite vret edhe 10 palestinezë të tjerë në sulmet e reja në Gaza
Mes viktimave janë 2 persona që prisnin ndihma dhe 4 fëmijë, ndërsa disa palestinezë të tjerë u plagosën në Gazën qendrore e jugore, sipas burimeve mjekësore.
16 Gusht 2025

Sulmet ajrore të reja të ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës vranë të paktën 10 palestinezë të shtunën herët në mëngjes, raportuan burime mjekësore për Anadolu.

Sipas mjekëve të spitalit Al-Awda në Nuseirat, gjashtë palestinezë, mes tyre katër fëmijë, u vranë kur forcat izraelite bombarduan një shtëpi në kampin e refugjatëve Bureij në Gaza qendrore.

Në një sulm tjetër, një dron izraelit goditi një çadër ku strehoheshin familje të zhvendosura në zonën al-Mawasi, në veri të Khan Younisit në jug të Gazës, duke vrarë një burrë dhe gruan e tij.

Disa persona të tjerë u raportuan të plagosur në të dyja sulmet, ndërsa spitalet paralajmërojnë për mungesa gjithnjë e më të rënda të shtretërve dhe furnizimeve mjekësore në mes të bombardimeve të vazhdueshme.

Dy palestinezë nga zona al-Majoua u vranë gjithashtu nga zjarr i ushtrisë izraelite pranë një qendre shpërndarjeje ndihmash në jug të Gazës.

Ndërkohë, drejtori i Zyrës së Medias së Qeverisë në Gaza, Ismail al-Thawabta, tha se ofensiva izraelite në lagjen Zeitoun të qytetit të Gazës, tashmë në ditën e gjashtë, ka zhvendosur qindra familje, duke i lënë pa strehë.

Thawabta e përshkroi sulmin si pjesë të një “politike sistematike izraelite të shkatërrimit masiv, zhvendosjes me forcë të palestinezëve dhe imponimit të një realiteti të ri demografik me dhunë.”

Sipas Mahmud Basal, zëdhënës i Mbrojtjes Civile në Gaza, ushtria izraelite ka shkatërruar mbi 300 shtëpi gjatë tre ditëve të fundit në lagjen Zeitoun, si pjesë e planit të saj të pushtimit.

Që prej tetorit 2023, Izraeli ka vrarë gati 61.900 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
