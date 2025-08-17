Mijëra njerëz kanë marshuar në Amsterdam në një demonstratë në mbështetje të palestinezëve, duke bërë thirrje për t’i dhënë fund luftës izraelite në Gaza dhe sulmeve ndaj gazetarëve.
Demonstrata, që u mbajt dje, përfshinte një ceremoni në nderim të gazetarëve palestinezë të vrarë në Gaza, ku pjesëmarrësit mbajtën një moment heshtjeje. Ata marshuan nëpër Sheshin Dam dhe qendrën e qytetit, me disa protestues të ndaluar nga policia.
Të dielën e javës së kaluar, korrespondentët e Al Jazeera-s në Gaza, Anas al-Sharif, Mohamed Qraiqea dhe tre të tjerë u vranë në një sulm izraelit që shënjestroi një tendë gazetarësh pranë Spitalit Al-Shifa në Qytetin Gaza.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka vrarë të paktën 61.900 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë.