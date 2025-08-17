BOTA
1 minuta leximi
Marshim masiv në Amsterdam kundër luftës në Gaza dhe sulmeve ndaj gazetarëve
Demonstrata përfshinte një ceremoni në nderim të gazetarëve palestinezë të vrarë në Gaza, ku pjesëmarrësit mbajtën një moment heshtjeje. Ata marshuan nëpër Sheshin Dam dhe qendrën e qytetit, me disa protestues të ndaluar nga policia.
Marshim masiv në Amsterdam kundër luftës në Gaza dhe sulmeve ndaj gazetarëve
Marshim masiv në Amsterdam kundër luftës në Gaza dhe sulmeve ndaj gazetarëve / AA
17 Gusht 2025

Mijëra njerëz kanë marshuar në Amsterdam në një demonstratë në mbështetje të palestinezëve, duke bërë thirrje për t’i dhënë fund luftës izraelite në Gaza dhe sulmeve ndaj gazetarëve.

Demonstrata, që u mbajt dje, përfshinte një ceremoni në nderim të gazetarëve palestinezë të vrarë në Gaza, ku pjesëmarrësit mbajtën një moment heshtjeje. Ata marshuan nëpër Sheshin Dam dhe qendrën e qytetit, me disa protestues të ndaluar nga policia.

Të dielën e javës së kaluar, korrespondentët e Al Jazeera-s në Gaza, Anas al-Sharif, Mohamed Qraiqea dhe tre të tjerë u vranë në një sulm izraelit që shënjestroi një tendë gazetarësh pranë Spitalit Al-Shifa në Qytetin Gaza.

Të sugjeruara

Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka vrarë të paktën 61.900 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us