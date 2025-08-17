LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Protestuesit bllokojnë rrugët e Tel Avivit, kërkojnë marrëveshje për lirimin e pengjeve
Protestuesit u mblodhën mëngjesin e sotëm në Rrugën Rokah duke mbajtur pankarta dhe duke bërë thirrje për një marrëveshje për të siguruar lirimin e izraelitëve në Gaza.
Protestuesit bllokojnë rrugët e Tel Avivit, kërkojnë marrëveshje për lirimin e pengjeve
Protestuesit bllokojnë rrugët e Tel Avivit, kërkojnë marrëveshje për lirimin e pengjeve / AA
17 Gusht 2025

Protestuesit izraelitë kanë bllokuar një rrugë kryesore në kryeqytetin Tel Aviv, duke kërkuar kthimin e pengjeve të mbajtur peng në Gaza.

Protestuesit u mblodhën mëngjesin e sotëm në Rrugën Rokah duke mbajtur pankarta dhe duke bërë thirrje për një marrëveshje për të siguruar lirimin e izraelitëve në Gaza.

Ata brohoritën slogane duke kërkuar nga qeveria të arrijë një marrëveshje shkëmbimi pengjesh pa vonesë.

Të sugjeruara

Krahas bllokimit të rrugëve në Tel Aviv, raportohet se u mbajtën grevë në disa institucione izraelite.

Izraeli vlerëson se rreth 50 pengje mbeten në Gaza, përfshirë 20 që besohet se janë gjallë. Në të njëjtën kohë, më shumë se 10.800 palestinezë mbahen në burgjet izraelite, ku grupet e të drejtave të njeriut raportojnë tortura të përhapura, uri dhe neglizhencë mjekësore që kanë marrë shumë jetë.

Duke hedhur poshtë thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, Izraeli ka vazhduar me luftën brutale në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë të paktën 61.900 palestinezë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us