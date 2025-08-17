Protestuesit izraelitë kanë bllokuar një rrugë kryesore në kryeqytetin Tel Aviv, duke kërkuar kthimin e pengjeve të mbajtur peng në Gaza.
Protestuesit u mblodhën mëngjesin e sotëm në Rrugën Rokah duke mbajtur pankarta dhe duke bërë thirrje për një marrëveshje për të siguruar lirimin e izraelitëve në Gaza.
Ata brohoritën slogane duke kërkuar nga qeveria të arrijë një marrëveshje shkëmbimi pengjesh pa vonesë.
Krahas bllokimit të rrugëve në Tel Aviv, raportohet se u mbajtën grevë në disa institucione izraelite.
Izraeli vlerëson se rreth 50 pengje mbeten në Gaza, përfshirë 20 që besohet se janë gjallë. Në të njëjtën kohë, më shumë se 10.800 palestinezë mbahen në burgjet izraelite, ku grupet e të drejtave të njeriut raportojnë tortura të përhapura, uri dhe neglizhencë mjekësore që kanë marrë shumë jetë.
Duke hedhur poshtë thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, Izraeli ka vazhduar me luftën brutale në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë të paktën 61.900 palestinezë.