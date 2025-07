Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, tërhoqi vëmendjen ndaj urisë në Gazën e bllokuar, e cila ka qenë nën sulmet e pamëshirshme të Izraelit për 22 muaj, duke thënë se Gaza po shfaq skena “më të këqija se kampet naziste”, me njerëz që vuajnë nga uria dhe privohen nga uji para syve të botës.

“Shteti terrorist i Izraelit ka kryer gjenocid kundër vëllezërve dhe motrave tona në Gaza, duke i masakruar brutalisht për 22 muaj në një zonë prej 360 kilometrash katrorë”, tha Erdoğan gjatë një konference për shtyp me homologun e tij kazak, Kassym-Jomart Tokayev, në Ankara.

“Përdorimi i urisë nga Izraeli si armë kundër palestinezëve është treguesi më i qartë se ata nuk kanë humanitet”, shtoi ai.

“Shpresojmë ta shohim ditën kur ata që kryen gjenocid kundër popullit të Gazës do të mbahen përgjegjës para ligjit dhe historisë", tha presidenti Erdoğan.

Lidhur me marrëdhëniet midis Türkiyes dhe Kazakistanit, Erdoğan tha se në takimin me Tokayevin janë diskutuar projekte që do ta çojnë bashkëpunimin ushtarak dhe të industrisë së mbrojtjes turko-kazakistanez në një nivel tjetër.

“Në një deklaratë të përbashkët me presidentin Tokayev, ne nënvizuam respektin për të drejtat e barabarta dhe të lindura të qipriotëve turq”, shtoi Erdoğan.