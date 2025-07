Sipas një deklarate nga kompania, Kapadokya bëhet destinacioni i katërt në Türkiye që përfshihet në këtë përzgjedhje prestigjioze. Lista e restoranteve të Kapadokias që do të përfshihen në Udhëzuesin Michelin do të shpallet në një ceremoni më 4 dhjetor 2025 në hotelin Four Seasons Bosphorus në Istanbul, së bashku me përzgjedhjet e reja për Istanbul, Izmirin dhe Muğlan.

Kapadokya, një rajon që ndërthur mjeshtërisht traditat e kuzhinës turke dhe anatoliane me përdorimin e përkushtuar të produkteve lokale, ofron një përvojë të pasur gastronomike. Nga restorante të rafinuara dhe bashkëkohore deri te hanet dhe tavernat tradicionale, vizitorët mund të shijojnë një larmi të madhe shijesh, përfshirë mishin e pjekur ngadalë në tandur, ushqime të fermentuara, gjellë tradicionale, supa dhe meze.

I shtrirë në një zonë historike që përfshin disa provinca, rajoni është i njohur për pamjet e tij unike, nga shpellat e gdhendura në shkëmbinj dhe qytetet nëntokësore deri te balonat me ajër të nxehtë që ngrihen në agim mbi luginat magjepsëse. Kapadokya, një sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, spikat gjithashtu për kulturën e saj të veçantë gastronomike.

Që nga botimi i parë i Udhëzuesit Michelin në Istanbul në vitin 2022, ky sistem prestigjioz ka evidentuar potencialin gastronomik të qytetit. Në vitin 2024, përzgjedhja u zgjerua për të përfshirë edhe qytetet bregdetare të Izmirit dhe Muğlas, ndërsa tani i bashkohet dhe Kapadokya.

Falë një ekipi inspektorësh ndërkombëtarë, të kualifikuar dhe anonimë, Udhëzuesi Michelin vlerëson restorantet më të mira në botë duke u bazuar në cilësinë e përbërësve, mjeshtërinë në përgatitje, ekuilibrin e shijeve, individualitetin e kuzhinierit dhe qëndrueshmërinë e përvojës gastronomike në kohë.

“Kapadokya është mishërim i traditës dhe autenticitetit”

Drejtori Ndërkombëtar i Udhëzuesit Michelin, Gwendal Poullennec, shprehu entuziazmin e tij për përfshirjen e Kapadokyas pas tre destinacioneve të tjera në Türkiye, duke theksuar pasurinë kulturore dhe traditën e thellë të rajonit që inspektorët patën mundësinë të eksplorojnë.

“Kapadokya është e mbushur me mrekulli historike. Vizitorë nga mbarë bota vijnë për të parë shpellat e saj, qytetet nëntokësore dhe spektaklin e balonave me ajër të nxehtë. Me përfshirjen e këtij rajoni në udhëzuesin tonë, u ofrojmë njerëzve një mundësi të jashtëzakonshme për të përjetuar botën unike gastronomike të Kapadokyas,” deklaroi ai.