llovenia bëri thirrje për veprim për sigurimin e paqes në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.

Ministrja e Jashtme sllovene Tanja Fajon foli në një konferencë për media të mbajtur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (AP-OKB) në kuadër të Konferencës Ndërkombëtare të Nivelit të Lartë me temën për gjetjen e një zgjidhjeje paqësore të çështjes palestineze dhe zbatimin e zgjidhjes me dy shtete.

Ajo u bëri thirrje shteteve anëtare të OKB-së të ndërmarrin veprime kundër Izraelit. "Nevojiten guxim dhe respekt. U bëj thirrje vendeve anëtare ta njohin Palestinën, ta mbështesin Autoritetin Palestinez, të ofrojnë ndihmë humanitare dhe ta inkurajojnë dialogun për paqe. Njohja e Palestinës është përgjegjësi e të gjithëve ne", tha Fajon.

"Historia që do të shkruajë brezi i sotëm do të përcaktojë se si do të sigurohet paqja në Lindjen e Mesme. Ajo që shkruan historinë është ose veprimi ose mosveprimi. Sllovenia zgjodhi të ndërmarrë veprime ndërsa kjo histori po shkruhej", theksoi kryediplomatja sllovene.

Duke rikujtuar se Sllovenia e njohu Palestinën në qershor 2024, Fajon tha se ata po punojnë për të siguruar që edhe vendet e tjera të marrin vendime të ngjashme.