Rajoni po plaket: Serbia me popullsinë me të vjetër, Kosova me më të renë

Edhe pse në nivel global më pak se një e dhjeta e popullsisë së botës janë njerëz mbi 65 vjeç, megjithatë, në shumë vende, kjo përqindje është shumë më e lartë dhe arrin mbi një të tretën e banorëve të një vendi.