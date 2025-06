Inteligjenca e re e mbledhur nga dronët iranianë të rrëzuar në Ukrainë tregon se shumica e pjesëve të avionëve janë prodhuar nga kompani në ShBA, në Evropë dhe vende të tjera aleate, duke nxitur shqetësimin e zyrtarëve dhe të analistëve perëndimorë dhe duke nxitur një hetim të qeverisë amerikane, sipas njerëzve të njoftuar me çështjen dhe dokumentet e shqyrtuara nga gazeta Wall Street Journal (WSJ).

Dokumentacioni i pjesëve perëndimore tregon se si Teherani po armatos veten dhe aleatët e tij me armatim të ri të fuqishëm, pavarësisht se është objektivi i një prej regjimeve sanksionuese më gjithëpërfshirëse në historinë moderne.

Inteligjenca ukrainase vlerëson se tri të katërtat e komponentëve të dronëve iranianë të rrëzuar në Ukrainë janë të prodhimit amerikan, sipas dokumenteve të shqyrtuara nga Journal. Gjetjet u bënë pasi ushtria ukrainase rrëzoi disa dronë, duke përfshirë një dron iranian Mohajer-6 që agjentët e hakuan në mes të fluturimit dhe u ul i paprekur, sipas hetuesve ukrainas.

Komponentët, të identifikuar nga inteligjenca ushtarake ukrainase, u verifikuan nga Komisioni i Pavarur Kundër Korrupsionit, ose NAKO-ja, një organizatë jofitimprurëse me seli në Kiev që e inspektoi dronin. NAKO, ekspertiza e së cilës përfshin vlerësimin e kontratave ushtarake dhe armëve, tregoi raportin e saj për gazetën WSJ.

Nga më shumë se 200 komponentë teknikë të identifikuar nga hetuesit ukrainas që përbëjnë pjesën e brendshme të dronit të kapur, afërsisht gjysma janë bërë nga firma me seli në ShBA dhe gati një e treta nga kompani në Japoni, sipas raportit.

Kur u kontaktuan nga Gazeta, zyrtarët amerikanë përgjegjës për zbatimin e kontrollit të eksporteve nuk pranuan të konfirmonin origjinën e komponentëve. Kompanitë pjesët e të cilave u identifikuan nuk ishin në gjendje të konfirmonin origjinën e komponentëve ose nuk iu përgjigjën një kërkese për koment.

Misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara nuk iu përgjigj pyetjeve në lidhje me përdorimin e pjesëve perëndimore, por tha se Teherani “është i gatshëm të takohet me Ukrainën në nivelin e ekspertëve teknikë dhe të hetojë pretendimet për pronësi të dronëve ose pjesëve.”

Sanksionet e Shteteve të Bashkuara të vendosura në gjithë ekonominë e Iranit kishin për qëllim pjesërisht të shkëputnin vendin nga financimi dhe tregtia ndërkombëtare e nevojshme për të financuar dhe zhvilluar ushtrinë e tij, duke përfshirë dronët. Në mënyrë të ngjashme, ndalimet në ShBA dhe në Evropë për eksportet e komponentëve komercialë që mund të përdoren për armatim të avancuar janë krijuar për të parandaluar Iranin dhe armiqtë e tjerë që të përfitojnë nga ekspertiza teknike e perëndimit.

Komponentët e prodhuar nga perëndimi që duket se drejtojnë, fuqizojnë dhe drejtojnë dronët paraqesin një problem shqetësues për liderët botërorë që përpiqen të frenojnë zhvillimin dhe përhapjen e armëve iraniane. Flota e Iranit e avionëve ushtarakë pa pilot, së bashku me raketat e drejtuara me precizion që mund të mbajnë, tani shihet nga zyrtarët perëndimorë të sigurisë si një kërcënim i menjëhershëm më i madh se programi bërthamor i Iranit.

“Një prioritet është të kuptuarit se si pjesët e huaja po përfundojnë në dronët iranianë”, tha David Albright, themeluesi i Institutit për Shkencën dhe Sigurinë Ndërkombëtare me seli në Uashington, i cili botoi analizën e vet të dronëve iranianë muajin e kaluar.

Raporti i institutit tha se, përveç komponentëve perëndimorë, ka gjithashtu prova se kompanitë kineze mund të furnizojnë Iranin me kopje të mallrave perëndimore për të prodhuar dronët luftarakë.

Agjencia federale e ShBA-së përgjegjëse për zbatimin e kontrolleve të eksportit, Byroja e Industrisë dhe e Sigurisë e Departamentit të Tregtisë, nisi një hetim për pjesët me origjinë perëndimore, sipas zyrtarëve të industrisë të njohur me këtë çështje.

Një zyrtar i lartë i Departamentit të Tregtisë nuk pranoi të komentojë mbi ndonjë situatë të veçantë, por tha se “përhapja e armëve në Ukrainë për t’u përdorur kundër popullit ukrainas është një prioritet kryesor për ne dhe ne do të hetojmë çdo eksport të paligjshëm që mund të lidhet me atë përpjekje.”

Rusia filloi të përdorë dronët iranianë për të sulmuar infrastrukturën kritike pasi një sërë suksesesh në fushën e betejës ukrainase gjatë muajve të verës i dërguan forcat e saj ruse në tërheqje. Modeli Shahed-136 i Teheranit tërhoqi vëmendjen e menjëhershme të publikut kur Rusia filloi të përdorte avionin pa pilot, të quajtur drone kamikaze, sepse ata godasin objektivat duke u përplasur me to, në vend që të lëshonin armë.

Komponentët e prodhuar nga perëndimi nënvizojnë vështirësinë që autoritetet po përpiqen të frenojnë përhapjen e dronëve të tij nga Teherani.

Shumë nga pjesët nuk janë nën kontrollin e eksportit dhe mund të blihen lehtësisht nëpërmjet internetit dhe të dërgohen në Iran përmes vendeve të tjera që tërheqin më pak vëmendje, sipas industrisë dhe zyrtarëve të sigurisë perëndimore. Të tilla transportime janë një shkelje e ligjit, megjithëse mund të jenë të vështira për t’u parandaluar, thonë ata.

Thesari i ShBA-së sanksionoi të martën disa kompani iraniane, ruse dhe të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe individë që tha se janë përgjegjës për prodhimin dhe transferimin e dronëve iranianë të përdorur nga Rusia në Ukrainë.

Servomotorët në Mohajer-6, të cilët lejojnë operatorët të manovrojnë anijen pa pilot nëpërmjet ajrit, janë bërë nga Tonegawa-Seiko Co. e Japonisë, sipas dokumenteve të inteligjencës ukrainase dhe raportit të NAKO-s.

Firma nuk iu përgjigj një kërkese për koment.

Ministria e Tregtisë e Japonisë vitin e kaluar e akuzoi firmën për eksportimin e servomotorëve në Kinë pa leje pasi hetuesit e OKB-së gjetën një nga pjesët në një dron iranian. Kompania u tha mediave lokale se nuk e dinte se do të përdoreshin në dronët ushtarakë.

Një mori komponentësh të tjerë elektronikë u prodhuan nga njësitë e Infineon Technologies AG në pronësi gjermane dhe Microchip Technology Inc. me seli në Arizona, dy nga prodhuesit më të lartë të çipave në botë, sipas raportit të inteligjencës dhe të NAKO-s.

Brian Thorsen, një zëdhënës për Microchip Technology, tha se firma “kujdeset të ruajë integritetin e zinxhirit të furnizimit”, i cili përfshin kontrollimin e klientëve. Ai tha gjithashtu se përveç që ka më shumë se 120.000 klientë në industri, hapësirën ajrore, mbrojtjen dhe sektorët e tjerë, shpërndarësit e palëve të treta shesin gjithashtu produktet e saj në mbarë botën.

“Pa qasjen në vetë pajisjen, ne nuk jemi në gjendje të këshillojmë nëse është një produkt Microchip ose produkt i falsifikuar, dhe nëse është një produkt Microchip, si përfundoi në këtë aplikacion të veçantë”, tha Thorsen.

Një zëdhënës i Infineon-it tha se kompania nuk shet asnjë nga produktet e saj në Iran.

Lente infra të kuqe teleskopike me rezolucion të lartë e përdorur në Mohajer-6 për mbikëqyrje dhe shënjestrim duket të jetë identike me një model të bërë nga një firmë izraelite, Ophir Optronics Solutions Ltd., sipas fotove të pajisjes në Mohajer-6 dhe broshurave të korporatës rishikuar nga Gazeta. Kompania nuk pranoi të komentojë.

MKS Instruments Inc., kompania mëmë e Ophir, tha se nuk i shet Iranit dhe se i bindet ShBA-së ose ligjeve të tjera të zbatueshme, duke përfshirë kontrollet e eksportit dhe sanksionet.

Qeveria e Izraelit po shqyrton gjetjet, tha Mayan Lazarovich, një zëdhënëse e Ministrisë së Mbrojtjes të Izraelit.

“Një rishikim paraprak i regjimeve përkatëse të kontrollit ndërkombëtar të eksporteve tregon se lentet nuk janë as një artikull mbrojtës i kontrolluar dhe as një artikull me përdorim të dyfishtë, sipas ligjit izraelit bazuar në marrëveshjet ndërkombëtare,” tha ajo.

Liu Pengyu, zëdhënësi i ambasadës kineze në ShBA, tha se ai nuk ishte në dijeni të ndonjë detaj në lidhje me këtë çështje dhe se Pekini po promovonte bisedimet e paqes në konflikt.

Tokio “do të vazhdojë të ushtrojë kontroll të rreptë të eksportit mbi Aktin e këmbimit valutor dhe të tregtisë së jashtme që parandalon devijimin e produkteve dhe teknologjive japoneze për përdorim ushtarak”, tha Kenta Kawamura, zëdhënëse e Ambasadës Japoneze në Uashington.

Ambasada gjermane nuk iu përgjigj një kërkese për koment.

Identifikimi i origjinës së një komponenti të caktuar mund të jetë i vështirë, madje edhe për kompanitë që i prodhojnë ato.

Për shembull, inteligjenca ukrainase dyshoi se kamera infra të kuqe ishte prodhuar nga Sierra-Olympic Technologies Inc., një kompani me bazë në Oregon që përdor lentet Ophir, sipas raportit. Por, Chris Johnston, themeluesi dhe shefi ekzekutiv i Sierra-Olympic, tha pas rishikimit të fotove se disa nga pjesët e kamerës janë të njëjta, por të tjerat janë të ndryshme, duke sugjeruar se ajo nuk e ka origjinën nga firma e tij.

Sierra-Olympic kishte ndjekur me çdo klient që bleu një nga kamerat pasi u kontaktua nga Journal, “dhe secili llogaritet,” tha zoti Johnston.

Zoti Johnston tha se firma e tij refuzoi kërkesat për blerje të bëra disa vite më parë nga një shtetas iranian dhe paralajmëroi autoritetet federale. Por, iranianët mund të kishin marrë pjesë nga avionët ushtarakë perëndimorë të rrëzuar në Irak dhe Afganistan ose nga ndërmjetësit, tha ai.

“Vrimat në ligjet e eksportit janë kryesisht njerëz që janë aktorë të këqij, aktorë të këqij që refuzojnë t’u binden ligjeve të eksportit të ShBA-së dhe atyre të vendeve të tyre pritëse”, tha Johnston.

Ai shtoi se nëse dikush në ShBA do të blinte diçka të kontrolluar nga eksporti dhe do ta dërgonte në Iran, do të ishte në burg.

Studiuesi kryesor iranian në Conflict Armament Research, Taimur Khan, një kompani private me seli në MB që heton trafikun global të armëve, tha se kompanitë duhet të bëjnë një punë më të mirë për të siguruar që produktet e tyre të mos përfundojnë në duar të dyshimta.

“Gjurmimi i sendeve në zinxhirin e paraburgimit është thelbësor”, tha ai dhe pontecoi se është përgjegjësi e çdo ndërmjetësi në zinxhirin e furnizimit të njohë klientët e tij dhe t’u ndihmojë hetuesve në mënyrë që të identifikojnë rrjetet e blerjes.

Një problem tjetër që analistët vënë në dukje është se ndërsa ShBA-ja ka vendosur sanksione kundër Iranit, shumica e qeverive të tjera, përfshirë vendet evropiane, nuk kanë.

Zyrtarët e lartë të Departamentit të Thesarit kanë paralajmëruar javët e fundit se planifikojnë të sanksionojnë kanalet e prokurimit që Irani po përdor për të pajisur dronët e tij. Por, disa ekspertë të industrisë thonë se këto përpjekje nuk janë të mjaftueshme.

James Rogers, një profesor i asociuar i studimeve të luftës në Universitetin e Danimarkës Jugore, tha se është koha që OKB-ja të zhvillojë rregulla të reja për të parandaluar përhapjen e teknologjisë së dronëve tek aktorët armiqësorë në mbarë botën.

“Ky është një problem global,” tha ai, “dhe kërkon një zgjidhje globale.”