Kuna kroate, pas 28 vjetëve në përdorim si valutë zyrtare, do të zëvendësohet me euron ditën e Vitit të Ri dhe më shumë se 500 milionë kartëmonedha dhe rreth 5200 ton monedha do të dërgohen në makina për prerje dhe shkrirje.

Kunat si para letre dhe metali dhe lipat si monedha në prerje më pak se një kuna u prezantuan më 30 maj 1994, në Ditën Kombëtare.

Më parë, Komisioni Shtetëror për Paratë vendosi në fund të gushtit 1991 që paratë e përhershme në Kroaci, sipas dinarit kroat, të quheshin kuna dhe pjesa e qindtë e saj banica.

U zhvillua një konkurs për krunën dhe u zgjodh një zgjidhje, por më pas, në korrik 1993, pas një propozimi të dhjetë përfaqësuesve, Parlamenti vendosi që paratë kroate të quheshin kuna.

Një pjesë e publikut tregoi rezistencë publike, duke theksuar se paratë me atë emër janë të ngarkuara me trashëgiminë historike negative të Shtetit të Pavarur të Kroacisë.

Historianët thonë se vendimi është urdhëruar nga presidenti Franjo Tuxhman pas inkurajimit të anëtarit të komisionit dhe numizmatistit Dalibor Brozoviq.

U shtypën 1 miliard e 570 milionë kartëmonedha

Në total janë shtypur një miliard e 570 milionë copë të të gjitha kartëmonedhave me vlerë 187 miliardë kuna kroate. Edhe pse Banka Qendrore thekson se kuna janë kartëmonedha të cilësisë së lartë, ato konsumohen me përdorim, kështu që deri më tani janë tërhequr dhe shkatërruar më shumë se një miliard kartëmonedha me vlerë 104.5 miliardë kuna.

Kartëmonedha më e shtypur ishte 200 kuna, më pas 100 kuna dhe në fund 10 kuna. Vitet e fundit, kartëmonedhat 200 kuna dhe 10 kuna ishin më të përdorurat. Ata mbetën të njëjta për sa i përket dizajnit, por morën fije të reja mbrojtëse.

Megjithatë, kartëmonedhat 500 dhe 1000 kuna nuk janë ndryshuar që nga viti 1994. Nuk kishte aq shumë nevojë për këto kartëmonedha me vlerë të lartë në treg. Ajo u shfaq vetëm 15 vjet më parë kur standardi u përmirësua, thotë Tihomir Mavriček, drejtor ekzekutiv i sektorit të parasë së gatshme të Bankës Qendrore.

Numër i vogël i falsifikimeve

Banka Qendrore thotë se numri i kunave të falsifikuara është relativisht i vogël, dukshëm më i vogël se ai i falsifikimit të eurove. Më të falsifikuarat ishin prerjet prej 200 kunash, rreth njëqind në vit. Për shembull, në vitin 2019 janë falsifikuar gjithsej 506 copë kartëmonedha, në vitin 2020 157 copë dhe në vitin 2021 198 copë kartëmonedha kuna.

Megjithatë, në vitin 2019 janë falsifikuar 4280 copë kartëmonedha euro, në vitin 2020 237 dhe në vitin 2021 228 copë kartëmonedha. Paratë e falsifikuara janë një dëm i drejtpërdrejtë për personin që ka marrë një shënim të tillë, vëren Tihomir Mavriček.

Tërheqja graduale e kunave ka filluar në shtator. Që nga 1 janari, kur zëvendësohen zyrtarisht me euron, kunat mund të kthehen në euro pa pagesë në Bankën Qendrore. Ndërrimi i kartëmonedhave ka një afat të pacaktuar, ndërsa monedhat mund të ndërrohen për 3 vjet.