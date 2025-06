Sinan Ogan, një akademik me rrënjë azerbajxhanase-turke, do të kandidojë si kandidat presidencial i Aleancës ATA në zgjedhjet e ardhshme të majit, pasi ka mbledhur më shumë se 100.000 nënshkrime, që është kërkesë ligjore për të kandiduar për postin kryesor të vendit.

Mbështetësit e Oganit janë aleanca ATA, një bllok prej katër partish – Partia e Fitores, Partia e Drejtësisë, Partia Vendi im dhe Partia Aleanca e Türkiyes – të njohura për qëndrimet e tyre nacionaliste.

Aleanca ATA është një aleancë e profilit të ulët në krahasim me dy blloqet e tjera kryesore politike, Aleancën Popullore të udhëhequr nga AK Partia e Recep Tayyip Erdoğanit dhe Aleancën Kombëtare të kreut të Partisë Popullore Republikane të opozitës Kemal Kilicdaroglu. Të gjitha këto aleanca janë në garë kundër njëra-tjetrës më 14 maj për të shpallur fitoren si në zgjedhjet parlamentare, ashtu edhe në ato presidenciale.

Karriera e 56-vjeçarit Ogan filloi në Partinë e Lëvizjes Nacionaliste (MHP). Në vitin 2011, ai u bë deputet nga vendlindja e tij Igdir, një provincë e Anadollit lindor me një popullsi të konsiderueshme azerbajxhanase.

Fillimisht ai ishte në marrëdhënie të mira me Devlet Bahçelin, kreun e MHP-së. Mirëpo, pasi Bahçeli miratoi një politikë të re për të mbështetur politikat e Erdoğanit pas zgjedhjeve të nëntorit 2015, Ogan iu bashkua figurave të tjera nacionaliste për të kundërshtuar udhëheqjen e tij.

Politikë e përçarë

Bahçeli dhe Erdoğan nuk ishin në aleancë politike përpara vitit 2015, kur Türkiye pa një zgjedhje të dytë të përgjithshme pasi të parat shkaktuan një mandat të thyer pa fitues të qartë.

Por, pasi AK Partia fitoi zgjedhjet e nëntorit pas rënies së Procesit të Rezolucionit të Türkiyes, të cilin Bahçeli e kundërshtoi ashpër, u zhvillua një aleancë në rritje midis MHP-së së Bahçelit, e cila ka qenë në qendër të nacionalizmit turk për më shumë se pesë dekada, dhe Erdoğanit, një lider me ndikim konservator.

Megjithatë, disa politikanë nacionalistë si Sinan Ogan, Meral Aksener, Umit Ozdag dhe Koray Aydin – të gjithë anëtarë të MHP-së përpara se të dilnin në platformat e tyre politike – kundërshtuan aleancën e Bahçelit me Erdoğanin. Përfundimisht, këta politikanë u shfaqën si një bllok kundërshtar i udhëheqjes së gjatë të Bahçelit.

Në qershor të vitit 2016, kundërshtarët e Bahçelit, përfshirë Oganin, bënë thirrje për një kongres të diskutueshëm të partisë për të ndryshuar statutin e MHP-së, pavarësisht kundërshtimeve të udhëheqësisë së partisë, duke synuar largimin e Bahçelit nga posti drejtues. Mirëpo, për shkak të mosmarrëveshjeve të brendshme, kongresi i diskutueshëm i qershorit përfundoi në gjykatë.

Kongresi i partisë i planifikuar për në korrik nuk u zhvillua kurrë, gjykata hodhi poshtë vendimin për ndryshimin e statutit të MHP-së dhe Bahçeli mbeti në pozicionin e tij. Muaj më vonë, Aksener dhe mbështetësit e saj ndanë rrugët me MHP-në dhe themeluan Partinë IYI në 2017.

Megjithatë, Ogan qëndroi në MHP pavarësisht se u përjashtua dy herë për aktivitete të supozuara antipartiake. Një herë, dëbimi i tij u anulua nga një gjykatë. “...Ai nuk kaloi në asnjë parti tjetër, as nuk themeloi një parti të re,” thotë faqja e internetit e Ogan. “Ai deklaroi se do të qëndronte besnik ndaj partisë së tij dhe luftës së saj.”

Por, në votimin kritik të referendumit të vitit 2017 për ndryshimin e sistemit parlamentar të Türkiyes në një model presidencial, Ogan doli kundër vendimit të MHP-së për të mbështetur një votë JO si Aksener dhe kundërshtarë të tjerë të Bahçelit.

Që nga viti 2017, Ogan nuk ka qenë i lidhur me asnjë parti dhe në zgjedhjet e ardhshme ai do të kandidojë si i pavarur, edhe pse Aleanca ATA e udhëhequr nga Ozdag e emëroi atë si kandidatin e tyre presidencial.

Gjatë një konference për shtyp, gazetarët turq e pyetën Oganin se cilin kandidat do të mbështeste nëse zgjedhjet presidenciale shkojnë në balotazh midis Erdoğanit dhe Kilicdaroglu në rast se asnjë kandidat nuk merrte më shumë se 50 për qind të votave në raundin e parë.

“Ne do të shikojmë qëndrimet dhe kompetencat e tyre kombëtare. Ne do të shikojmë situatën e lidhjes me terrorizmin dhe kërkimin e ndihmës nga terrorizmi. Ne do të vendosim me arsye të shëndoshë. Mendja e shëndoshë na tregon se ne mund të mos jemi në gjendje të premtojmë parajsë, por është koha për të mbyllur portat e ferrit", tha Ogan.

Sfondi i Oganit

Politikani nacionalist u diplomua në Universitetin e Marmarasë për Administrim Biznesi në vitin 1989. Ai përfundoi studimet master në të Drejtën Financiare/Bankë në të njëjtin universitet në vitin 1992. Më vonë, në vitin 2009, ai përfundoi doktoraturën në Institutin Shtetëror të Moskës për Marrëdhënie Ndërkombëtare (MGIMO) në Rusi.

Ndërmjet viteve 1992 dhe 2000, ai punoi si pedagog në Fondacionin e Studimeve të Botës Turke të Azerbajxhanit, sipas faqes së tij të internetit. Në të njëjtën periudhë, ai drejtoi gjithashtu zyrën e Azerbajxhanit të Agjencisë Turke të Bashkëpunimit dhe Koordinimit (TIKA), një institucion shtetëror.

Në vitet 2000, ai punoi për Qendrën Kërkimore Strategjike Euroaziatike (ASAM), duke udhëhequr seksionin Rusi-Ukrainë të grupit të ekspertëve. Në vitin 2004, ai themeloi qendrën e tij kërkimore, TURKSAM (Qendra e Analizave Strategjike të Türkiyes), e cila vazhdon të funksionojë.

Pasi u bë deputet i MHP-së në vitin 2011, ai ishte anëtar i Grupeve Parlamentare të Miqësisë Türkiye-Shqipëri dhe Turqi-Niger. Gjatë mandatit të tij, Ogan ka funksionuar edhe si Sekretar i Përgjithshëm i Grupit Parlamentar të Miqësisë Türkiye-Azerbajxhan.