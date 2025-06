Në kohë kur lodrat digjitale dhe mediat argëtuese për fëmijët dhe të rriturit janë bërë gjithnjë e më të rëndësishme gjatë dekadave të fundit, biznesi me lodra fizike tradicionale si kukulla dhe kafshë prej pelushi ka ende vend për t'u rritur në disa tregje.

Të dhënat nga Statista Market Insights tregojnë se Kina, për shembull, do të jetë përgjegjëse për rreth 20 për qind të të ardhurave globale të gjeneruara në segmentin e kukullave dhe lodrave të mbushura në vitin 2023, me shitje që arrijnë afërsisht 12,4 miliardë dollarë. E ardhmja e industrisë në Republikën Popullore duket gjithashtu relativisht e ndritshme, me një normë të përbërë të rritjes vjetore (CAGR) prej afërsisht 7 për qind deri në vitin 2027.

E dyta sa i përket shitjes së lodrave radhitet India me 7,9 miliardë dollarë, më pas vijnë ShBA-ja me 6 miliardë dollarë, Indonezia me 2,1 miliardë dollarë, Japonia 2 miliardë dollarë, Mbretëria e Bashkuar 1,5 miliardë dollarë, Brazili 1,3 miliardë dollarë dhe Rusia 0,9 miliardë dollarë.

Vendet e BRICS-it në krye të rritjes vjetore

Përveç mungesës së Afrikës së Jugut, renditja e 8-të vendeve me të ardhurat më të larta në segmentin në fjalë përfshin çdo vend të BRICS-it, një akronim i krijuar në vitin 2011 për Brazilin, Rusinë, Indinë, Kinën dhe Afrikën e Jugut. Këto vende shfaqin gjithashtu normat më të larta të mundshme të rritjes vjetore, me Brazilin dhe Indinë që kryesojnë rritjen prej 8,6, respektivisht 8 për qind.

Qarkullimi total vjetor i shitjes nga lodrat në botë

Kukullat dhe lodrat e mbushura do të gjenerojnë afërsisht 57,7 miliardë dollarë në mbarë botën në vitin 2023. Ky numër nuk përfshin edhe karroca aksesorësh kukullash të shitura veçmas, por kukullat me gishta.

Barbie kukullat më të shitura

Që nga përsëritja e parë e kukullës lodër në vitin 1959, Barbie u bë një plan universal për një lodër të njohur dhe të mirëmarketuar që la një gjurmë të pashlyeshme në kulturën popullore gjatë dekadave të fundit.

Përveç ndikimit në media të tjera, prodhuesi i tij Mattel krijoi gjithashtu një ekskluzivitet të madh multimedial që përfshin libra, komike, video lojëra, shfaqje televizive dhe filma.

Të ardhurat e prodhuesit të lodrave ranë ndjeshëm nga viti 2013 e tutje, duke rënë nga 6,5 miliardë dollarë shitje neto në mbarë botën në 4,5 miliardë dollarë në vitin 2018. Nga ana tjetër, marka Barbie arriti të lëvizë rreth shifrës së një miliardë deri në vitin 2018, kur shitjet filluan të rriten sërish. Në vitin 2021 marka Barbie arriti të shënojë vlerën më të lartë të shitjeve neto që nga viti 2013, që arrijnë në 1,7 miliardë dollarë në mbarë botën.