Kompania Meta, pronë e Facebookut, ka hedhur në qarkullim zyrtarisht aplikacionin Threads, si kundër përgjijge ndaj rivalëve të Twitterit. Por, publikimi i tij në Evropë është vonuar për shkak të shqetësimeve rregullatore.

Threads është sfiduesi më i madh për Twitterin në pronësi të Elon Muskut, i cili ka parë një seri konkurrentësh të mundshëm të dalin, por ende nuk kanë zëvendësuar një nga kompanitë më ikonike të mediave sociale, pavarësisht nga betejat e tij epike.

Aplikacioni doli drejtpërdrejt në listimet e aplikacioneve Apple dhe Android në orën 23:00 GMT të mërkurën (5 korrik), me llogari tashmë aktive për të famshëm si Shakira dhe Jack Black, si dhe media duke përfshirë The Hollywood Reporter, Vice dhe Netflix.

“Le të nisim! Mirë se vini në Threads”, shkruan shefi ekzekutiv i Metas dhe themeluesi i Facebookut, Mark Zuckerberg në postimin e tij të parë në platformën e re.

Pesë milionë përdorues janë regjistruar në Threads në katër orët e para të lançimit të aplikacionit, tha Zuckerberg disa orë më vonë.

“Sapo kalova 5 milionë regjistrime në katër orët e para…” tha ai në llogarinë e tij zyrtare në Threads.

Aplikacioni u prezantua si një spin-off i qartë i Instagramit, duke i ofruar atij një audiencë të integruar prej më shumë se dy miliardë përdoruesish dhe duke e kursyer kështu sfidën për të nisur nga e para.

Zuckerberg kuptohet gjerësisht se po përfiton nga pronësia kaotike e Muskut në Twitter për të nxitur produktin e ri, i cili kompania shpreson të bëhet kanali kryesor i komunikimit për të famshëm, kompani dhe politikanë.

“Është kaq e thjeshtë: nëse një përdorues i Instagramit me një numër të madh ndjekësish si Kardashian, Bieber ose Messi fillon të postojë rregullisht në Threads, një platformë e re mund të lulëzojë shpejt”, tha analisti financiar strategjik Brian Wieser në Substack.

Analistja Jasmine Engberg nga Insider Intelligence tha se Threads do t’i duhet vetëm një në katër përdorues mujor të Instagramit “për ta bërë atë aq të madh sa Twitter”.

“Përdoruesit e Twitterit janë të dëshpëruar për një alternativë dhe Musk i ka dhënë Zuckerbergut një hapje,” shtoi ajo.

Drejtimi i paqëndrueshëm i Twitterit

Musk dhe Zuckerberg dihet se janë rivalë të hidhur – dhe madje kanë ofruar të takohen me njëri-tjetrin në një kafaz luftimi.

Kjo erdhi pasi një ekzekutiv i Meta thuhet se u tha punonjësve se Threads do të ishte si Twitter, por “të drejtohej në mënyrë të arsyeshme”.

Nën drejtimin e Muskut, Twitter ka parë që moderimi i përmbajtjes të reduktohet në minimum, me gabime dhe vendime të nxituara që dëmtojnë reputacionin e faqes dhe trembin të famshëm dhe reklamues të mëdhenj.

Manjati i Teslas tha javën e kaluar se ai po kufizonte qasjen në Twitter në atë që ai e quajti një masë të përkohshme për të shmangur kompanitë e IA-së nga “gërvishtja” e faqes për të trajnuar teknologjinë e tyre.

Musk më pas zemëroi adhuruesit më të devotshëm të Twitterit duke deklaruar se qasja në produktin e tij TweetDeck – i cili lejon përdoruesit të shikojnë një rrjedhë të shpejtë të ‘cicërimave’ në të njëjtën kohë – do të ishte vetëm për klientët që paguajnë.

Musk bleu Twitter për 44 miliardë dollarë tetorin e kaluar, por vlera e tij ka rënë që atëherë pasi u përball me një eksod të reklamuesve mes shkurtimeve të thella të stafit dhe polemikave për moderimin e përmbajtjes.

‘Fediverse’ vjen së shpejti

Pronari i Threads, Meta, ka gjithashtu kritikët e tij, veçanërisht në Evropë, dhe pavarësisht bazës masive të përdoruesve të Instagramit, ata mund të ngadalësojnë zhvillimin e faqes.

Kompania e njohur më parë si Facebook është kritikuar kryesisht për trajtimin e të dhënave personale – linjën e saj thelbësore të gjakut për reklamat e synuara që e ndihmojnë atë të mbledhë miliarda dollarë fitime çdo tremujor.

Sipas një burimi të afërt me çështjen, shqetësimet rregullatore do të vonojnë nisjen e Threads në Bashkimin Evropian, ku Meta do t’i nënshtrohet një ligji të ri të quajtur Akti i Tregjeve Digjitale [DMA], i cili vendos rregulla strikte për kompanitë më të mëdha të internetit në botë.

Një rregull i kufizon platformat nga transferimi i të dhënave personale midis produkteve, siç do të ishte potencialisht rasti midis Threads dhe Instagram.

Meta u kap duke e bërë këtë pasi bleu aplikacionin e mesazheve WhatsApp, dhe rregullatorët evropianë do të jenë në gatishmëri të lartë për të siguruar që kompania të mos e bëjë këtë me Threads.

Një tjetër ide origjinale për Threads, duke e bërë atë të ndërveprueshme me rivalët e tjerë të Twitter si Mastodon, është gjithashtu në pritje për momentin, por nuk është braktisur.

“Së shpejti ju do të jeni në gjendje të ndiqni dhe të ndërveproni me njerëzit në platforma të tjera të ndryshme,” u tha aplikacioni përdoruesve.

E ashtuquajtura fediverse do të shihte platforma të ndryshme të të gjitha llojeve dhe madhësive të mundësuara për të komunikuar me njëri-tjetrin.

Analistët thanë se suksesi i tij është larg të qenët i garantuar, duke përmendur rekordin e Metas për fillimin e aplikacioneve të pavarura që u mbyllën më vonë.

Gjithashtu, në pikëpyetje është nëse është lëvizja e duhur për gjigantin Meta, e cila ka njoftuar dhjetëra mijëra pushime nga puna gjatë vitit të kaluar në mes të një ngadalësimi të industrisë së teknologjisë.